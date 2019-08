Το «High Expectations» αντιπροσωπεύει μία ολόκληρη νοοτροπία για τη Mabel.

Η Mabel παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «High Expectations», που κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music.

Το άλμπουμ συνεχίζει για την ανερχόμενη R&B – pop star τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Don’t Call Me Up» που έφτασε στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου και διατηρείται επί σειρά εβδομάδων στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, ενώ ήδη αποτελεί ένα από τα εμπορικότερα singles του 2019.

Το «High Expectations» είναι μία δήλωση των προθέσεων της Mabel. Είναι ένας δίσκος που αντιπροσωπεύει μία νοοτροπία, για τον οποίο ετοιμαζόταν σε ολόκληρη τη ζωή της.

Ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος του άλμπουμ κρυβόταν σε εμφανές σημείο, καθώς η Βρετανίδα τραγουδίστρια είχε κάνει το «High Expectations» τατουάζ στο λαιμό της πριν δύο χρόνια, όταν σκέφτηκε για πρώτη φορά την ονομασία.

Το «High Expectations» είναι η φιλόδοξη δουλειά μιας ολοένα και πιο ατρόμητης νεαρής καλλιτέχνιδας, η οποία εξερευνά ένα σύνθετο πλέγμα προσδοκιών: Τις προσδοκίες της ως γυναίκα, τις προσδοκίες του έρωτα, τις προσδοκίες των άλλων και εσχάτως του εαυτού μας.

Πρόκειται για ένα ενδυναμωτικό, εμψυχωτικό και αφοπλιστικά ειλικρινές άλμπουμ, που εξιστορεί το επόμενο κεφάλαιο στην αναπάντεχη ζωή της Mabel, αλλά διηγείται και τις ιστορίες πολλών άλλων προσώπων, όπως ακριβώς έκαναν και τα τραγούδια που τη διαμόρφωσαν (λ.χ. το «The Writing’s On The Wall» και το «The Miseducation of Lauryn Hill»).

Η Mabel γράφει τον παρθενικό δίσκο της: «Ο τίτλος του “High Expectations” τα λέει όλα. Αφορά τις προσδοκίες που έχω για τον εαυτό μου, τις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων για εμένα και αντιστρόφως, ειδικά στις σχέσεις. Το γενικό θέμα του project είναι τα αρνητικά και τα θετικά που συνοδεύουν τις προσδοκίες.»

«Θέλω να στείλω ένα θετικό μήνυμα σε όσους πρόκειται να ακούσουν το “High Expectations”. Απέκτησα τόση πολλή αυτοπεποίθηση γράφοντας το άλμπουμ και το ίδιο Θέλω να μεταφερθεί στον κόσμο», συμπληρώνει.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Mabel δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις «υψηλές προσδοκίες» και να ανεβάσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, χάρη στην ενέργεια, τη θετικότητα και το κίνητρό της για επιτυχία.



Μπορείτε να ακούσετε το άλμπουμ και στο YouTube:

Το tracklist του «High Expectations»

1. High Expectations (Intro)

2. Bad Behaviour

3. Don’t Call Me Up

4. FML

5. We Don’t Say…

6. Selfish Love ft. Kamille

7. Lucky (Interlude)

8. Mad Love

9. Trouble

10. Put Your Name On It

11. Stckhlm Syndrome (Interlude)

12. OK (Anxiety Anthem)

13. I Belong To Me

14. High Expectations (Outro)

Bonus Tracks

15. Finders Keepers (με Kojo Funds)

16. Fine Line (με Not3s)

17. My Lover (με Not3s)

18. Ring Ring (με Jax Jones)

19. Cigarette (με RAYE & Stefflon Don)

20. Not Sayin’