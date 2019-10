Το «Slide» είναι μία ωδή στους καλιφορνέζικους ήχους.

Η H.E.R. κυκλοφορεί από τις MBK Entertainment και RCA Records / Sony Music το νέο τραγούδι «Slide» με τη συμμετοχή του YG.

Η 22χρονη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy, παρουσίασε πρώτη φορά το «Slide» στο πλαίσιο του sold out «Lights On Festival» που διοργάνωσε η ίδια στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Concord της Καλιφόρνιας.

Το «Slide» είναι μία ωδή στους ήχους της Καλιφόρνιας, την πολιτεία που αποτελεί κοινή γενέτειρα των δύο καλλιτεχνών. H H.E.R. κατάγεται από το Vallejo και ο YG από το Compton, την πατρίδα πλήθους φημισμένων ράπερ.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η H.E.R. έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον κυκλοφορώντας δύο αξιόλογα EPs, ενώ η πρώτη προσωπική περιοδείας της, με τίτλο «The Lights On Tour» έγινε sold out σε ασύλληπτο χρόνο.

Παράλληλα συνόδευσε τον Bryson Tiller στην περιοδεία του «Set It Off Tour» στη Βόρεια Αμερική και τον περασμένο Απρίλιο έκανε την παρθενική εμφάνισή της στο διάσημο φεστιβάλ του «Coachella».

Η αινιγματική τραγουδίστρια και δημιουργός έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο συναρπαστικές φωνές στο σύγχρονο τοπίο της R&B, όπως και ως μία καλλιτέχνιδα με την ιδιαίτερη ικανότητα να μεταφέρει στη μουσική της τον πόνο και την έκσταση που έχει βιώσει στη ζωή της.