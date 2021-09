Η H.E.R. συνεργάζεται με τον Lil Baby και τον Lil Durk στο remix του «Find A Way»

Η H.E.R. ανανεώνει το τραγούδι του άλμπουμ της «Back Of My Mind».

Η H.E.R. κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του «Find A Way», σε παραγωγή Chi-Chi, στην οποία συμμετέχουν οι Lil Baby και Lil Durk.

Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Back Of My Mind» της βραβευμένης με Όσκαρ και τέσσερα βραβεία Grammy τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, το οποίο κυκλοφόρησε από τις MBK Entertainment / RCA Records / Sony Music τον Ιούνιο.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του chart για τα Top R&B Albums στο Billboard και είναι πλέον χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ περιλαμβάνει επίσης το πλατινένιο hit single «Damage»

Το «Back Of My Mind» συνεχίζει να έχει απήχηση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.

Το Pitchfork ανέφερε ότι «το πολυαναμενόμενο πρώτο άλμπουμ της πολυβραβευμένης τραγουδίστριας και κιθαρίστριας είναι μια εξαιρετική παρουσίαση του τεράστιου ταλέντου της» και οι New York Times σημείωσαν ότι η H.E.R. «έχει μια πλούσια κατανόηση της ιστορίας της soul και της R&B, που υποστηρίζεται από την παλιάς σχολής μουσικότητά της ως τραγουδίστρια, κιθαρίστρια και keyboardist».

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι «η R&B δεν έχει πεθάνει», η H.E.R. διοργάνωσε αυτό το Σαββατοκύριακο στο «Concord Pavilion» του Κόνκορντ της Καλιφόρνια το δικό της μουσικό φεστιβάλ, με την ονομασία «Lights On Festival», που έγινε sold-out.

Σε επιμέλεια της ίδιας της H.E.R., το φεστιβάλ φιλοξένησε κορυφαίους καλλιτέχνες της R&B μουσικής όπως οι Erykah Badu, Bryson Tiller, Ari Lennox, Ty Dolla $ign, Keyshia Cole, Lucky Daye, Tone Stith, Fousheé, VanJess και άλλους.

Το «Lights On Festival» θα μεταφερθεί τον Οκτώβριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης για δύο βραδιές στο «Barclays Center» με τη συμμετοχή των Maxwell, Chloe Bailey, 6lack, Skip Marley, Queen Naija, SWV και άλλων.

Η H.E.R. ξεκίνησε το 2021 με τον πιο εκπληκτικό τρόπο κερδίζοντας δύο βραβεία Grammy, για το Τραγούδι της Χρονιάς για το «I Can’t Breathe» και το Καλύτερο R&B Τραγούδι για τη συμβολή της στο «Better Than I Imagined» του Robert Glasper, καθώς και ένα Όσκαρ για το δυναμικό τραγούδι «Fight For You» για την ταινία «Judas and the Black Messiah» της Warner Bros. Pictures.