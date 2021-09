Έλενα Παπαρίζου: «Μια Σταγόνα Αμαρτία» το νέο single του άλμπουμ «Αποχρώσεις»

«Μια Σταγόνα Αμαρτία» προσφέρει η Έλενα Παπαρίζου.

Η Έλενα Παπαρίζου, η «Number One» τραγουδίστρια της Ελλάδας, συνεχίζει να μας γεμίζει με μουσικές «Αποχρώσεις» μέσα από τον τελευταίο δίσκο της, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Η δυναμική ερωτική μπαλάντα «Μια Σταγόνα Αμαρτία» είναι το όγδοο κατά σειρά ραδιοφωνικό single του άλμπουμ «Αποχρώσεις», το οποίο παρέμεινε επί τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή των φυσικών πωλήσεων δίσκων στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται στο Albums Sales Chart της IFPI.

Το «Μια Σταγόνα Αμαρτία» θα μας συντροφεύσει μουσικά μετά την πρόσφατη επιτυχία των τραγουδιών «Για Ποια Αγάπη» και «Deja Vu» (με τη συμμετοχή της Marseaux) τα οποία μονοπώλησαν τα ραδιοφωνικά charts.

«Μια σταγόνα αμαρτία να πιείς για πάρτη μου απόψε, όσες καρδιές κι αν έχεις δώσε, κάνε έναν γρήγορο ελιγμό… Μια σταγόνα αμαρτία να πιείς για πάρτη μου απόψε, το μαγικό χαλί σου στρώσε, σε χίλιες νύχτες να βρεθώ κι ας εκτεθώ κι άσε με να εκτεθώ…», τραγουδά η Έλενα Παπαρίζου με την υπέροχη φωνή της.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι ARCADE, βασικοί πυλώνες του άλμπουμ «Αποχρώσεις».

Οι στίχοι ανήκουν στην ποιήτρια, εικαστικό και στιχουργό Νίκη Παπαθεοχάρη, με την οποία η Έλενα Παπαρίζου συναντάται ξανά δισκογραφικά έντεκα χρόνια μετά την κορυφαία συνεργασία τους στο διαχρονικό πλέον τραγούδι «Αν Ήσουνα Αγάπη».

Εμπνευσμένο από τον τίτλο του τραγουδιού, το «Μια Σταγόνα Αμαρτία» κυκλοφορεί και σε music video δια χειρός Βαγγέλη Τσαουσόπουλου στις υδάτινες αποχρώσεις του μπλε, το χρώμα του πνεύματος, της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας.

Εν τω μεταξύ, η Έλενα Παπαρίζου θα επιστρέψει για ακόμα μία χρονιά στη θέση του coach στο «The Voice Of Greece», μετά τη νίκη της ομάδας της στον προηγούμενο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού. Η νέα σεζόν του «The Voice Of Greece» θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΚΑΪ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.