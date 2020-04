Το EP προσθέτει πέντε κομμάτια στο παζλ του πρώτου άλμπουμ της Hayley Williams.

Η Hayley Williams μοιράζεται το EP «Petals For Armor II», μια συλλογή πέντε κομματιών που προετοιμάζει το έδαφος για το πολυαναμενόμενο πρώτο προσωπικό άλμπουμ της, «Petals For Armor».

Στις αρχές Φεβρουαρίου η τραγουδίστρια των Paramore είχε κυκλοφορήσει το EP «Petals For Armor I», το οποίο περιέχει κομμάτια όπως τα «Simmer», «Leave It Alone και «Cinnamon», που συνοδεύονται όλα από το δικό τους επίσημο music video.

Σημείο αναφορά στο «Petals For Armor II» είναι τα ολοκαίνουργιο single «Dead Horse». Στο EP περιλαμβάνονται επίσης τα τραγούδια «My Friend», «Over Yet», «Why We Ever» και «Roses/Lotus/Violet/Iris».

Η Hayley Williams έχει επιμεληθεί την παραγωγή του EP μαζί με τους Taylor York και Daniel James.

«Το PFAII είναι η τέλεια παρένθεση μεταξύ του πού ξεκίνησε το “Petals” και του πού πηγαίνει… Το τρίτο μέρος δεν είναι πολύ μακριά», λέει η Hayley Williams.

«Χρειαζόμουν αυτά τα τραγούδια να με βοηθήσουν να φτάσω σε μία θέση όπου θα μπορούσα να πω την ντροπή μου, να κάνω απογραφή των πληγών, των αληθινών φίλων, των φρικτών μηχανισμών αντιμετώπισης προβλημάτων και να ανακαλύψω τι θέλω για τη ζωή μου», συνεχίζει.

«Το τελευταίο single, “Dead Horse”, δίνει δύναμη σε μια νεότερη, πιο αδύναμη εκδοχή του εαυτού μου. Νιώθω ότι όλα αυτά έπρεπε να ειπωθούν προκειμένου να εκφράσω το είδος της γυναίκας που ελπίζω να γίνω», τονίζει.

Το άλμπουμ «Petals For Armor» θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music την Παρασκευή 8 Απριλίου.