Hayley Williams: «Οι Paramore δέθηκαν μέσω των τραυμάτων τους»

Η ανάρτηση της Hayley Williams για τα δέκα χρόνια του άλμπουμ «Paramore».

Η Hayley Williams δηλώνει ότι τα μέλη των Paramore δέθηκαν μέσω των «τραυμάτων» τους.

Η 34χρονη τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωσε δέκα ετών από την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του συγκροτήματος, του «Paramore» (2013) και επισήμανε ότι χρειάστηκε «πολύ θάρρος» για τη δημιουργία του μετά την αποχώρηση του Zac Farro και του μεγαλύτερου αδελφού του Josh.

«Πριν από 10 χρόνια κυκλοφορήσαμε έναν δίσκο που χρειάστηκε πολύ θάρρος και αυτοπεποίθηση για να γίνει. Κυρίως επειδή μετά την απώλεια δύο μελών του συγκροτήματος υπήρχε τόση πολλή συζήτηση σχετικά με το αν η μπάντα θα μπορούσε να κάνει κάτι αξιόλογο – πόσο μάλλον να συνεχίσει να είναι μαζί», έγραψε η Hayley Williams στο Instagram.

«Η ιστορία των Paramore ήταν γεμάτη με δράματα τύπου reality show. Λοιπόν, μέχρι τα τελευταία 6 ή 7 χρόνια. Είναι πραγματικά υπέροχο να μπορούμε να κοιτάμε πίσω από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, γνωρίζοντας ότι η ιστορία δεν τελείωσε όταν κάποιοι έλεγαν ότι θα τελείωνε», τόνισε.

«Αν όλα αυτά που οδήγησαν στο πρώτο άλμπουμ μας δεν είχαν συμβεί, θα ήμασταν το πιο βαρετό συγκρότημα όλων των εποχών», υποστήριξε.

«Αν δεν είχαμε αναγκαστεί να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας, στην οποία είχαμε δεθεί μέσω των τραυμάτων μας, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ για τι θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοί», πρόσθεσε.

Η Hayley Williams ευχαρίστησε επίσης τον παραγωγό Justin Meldal-Johnsen για τη δουλειά του με τους Paramore εκείνη την περίοδο που τους επέτρεψε να «διευρύνουν» το ρεπερτόριό τους, πριν ευχαριστήσει τους θαυμαστές που «αποδέχτηκαν» μία διαφορετική εκδοχή του συγκροτήματος καθώς συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμ.

«Ευχαριστούμε τον Justin Meldal-Johnsen που διεύρυνε το μουσικό λεξιλόγιό μας και που πίστεψε ότι μπορούμε να είμαστε κάτι περισσότερο από ένα συγκρότημα που ανήκει σε μία συγκεκριμένη σκηνή. Και ευχαριστώ τον Carlos de la Garza για την εξαιρετική ηχοληψία του άλμπουμ. Ευχαριστούμε τον Ken Andrews των Failure για τη μίξη, που τραγούδησε φωνητικά σε αυτό και που ήταν ένας μουσικός ήρωας για εμάς», ανέφερε.

«Ο Taylor και εγώ γράψαμε αυτά τα τραγούδια χωρίς να έχουμε ιδέα αν ο κόσμος θα δεχόταν μία ανανεωμένη, πιο απελευθερωμένη εκδοχή των Paramore», σημείωσε.

«Οι θαυμαστές μας όχι μόνο δέχτηκαν αλλά και υποστήριξαν την αναγέννησή μας. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε το περιθώριο για δημιουργικό ρίσκο και που συνεχίσατε αυτή την ιστορία. Σας αγαπάμε. Paramore για πάντα», κατέληξε η Hayley Williams.

Το τέταρτο άλμπουμ των Paramore, που κυκλοφόρησε το 2013, σήμανε μία νέα εποχή για το συγκρότημα. Με έναν πιο ώριμο ήχο και μία ανανεωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης, το άλμπουμ ανέδειξε την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συγκροτήματος.

Η δυναμική φωνή της Hayley Williams έλαμψε σε τραγούδια όπως το «Still Into You» και το «Ain’t It Fun», ενώ ο χαρακτηριστικός pop-punk ήχος των Paramore ήταν ακόμα αισθητός σε τραγούδια όπως το «Fast in My Car» και το «Anklebiters».

Το άλμπουμ «Paramore» εγκωμιάστηκε για τις φιλοδοξίες και τους πειραματισμούς του.