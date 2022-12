Hayley Williams: «Όταν παρακολουθώ την Billie Eilish νιώθω σαν να παρακολουθώ εμένα»

«Νιώθω πολλή αγάπη για εκείνη και την οικογένειά της».



Η Hayley Williams των Paramore δήλωσε ότι η Billie Eilish της θυμίζει την ίδια σε μκρότερη ηλικία, υποστηρίζοντας ότι όταν παρακολουθεί τη νεαρή pop star νιώθει «σαν να παρακολουθεί τον εαυτό της».

Οι Paramore έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους με το «All We Know Is Falling» του 2005 όταν η Hayley Williams ήταν περίπου 17 ετών, ένα η Billie Eilish κέντρισε την προσοχή σε ηλικία μόλις 14 ετών με το τραγούδι της «Ocean Eyes» το 2016.

«Μιλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο», δήλωσε η Hayley Williams για τη σχέση της με την Billie Eilish, μιλώντας στην εκπομπή «Alt Nation» του SiriusXM.

«Το πρώτο πράγμα που γνώρισα ή είδα από εκείνη ήταν το “When The Party’s Over”, εκείνο το βίντεο», θυμήθηκε.

«Και μετά παρακολούθησα μια συνέντευξή της και ένιωσα σαν να υπήρχε κάτι μέσα μου που παρακολουθούσε εμένα, εμάς ως έφηβους, να δίνουμε συνεντεύξεις και να περιηγούμαστε σε αυτόν τον κόσμο», παραδέχτηκε.

«Το κάνει σε ένα επίπεδο που δεν το έχουμε ζήσει ποτέ, αλλά απλά νιώθω τόση αγάπη για εκείνη και την οικογένειά της και πιστεύω ότι είναι τόσο ξεχωριστοί», πρόσθεσε.

Η Hayley Williams αποκάλυψε επίσης ότι έχει γνωρίσει την οικογένεια της Billie Eilish και ότι είχε την ευκαιρία να περάσει μία ημέρα μαζί τους στο σπίτι τους.

«Και πήγα στο σπίτι τους για πρώτη φορά την Ημέρα των Ευχαριστιών πέρυσι, έφαγα μερικά πραγματικά υπέροχα ρολά κανέλας για χορτοφάγους, τα οποία τα έφτιαξε η Maggie, η μητέρα της», περιέγραψε.

«Και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι σαν… Είχαμε ήδη συνδεθεί, συνδέθηκα και με τη μητέρα της, απλά για την οργάνωση που έχουν», είπε.

«Αλλά από τότε που έφαγα εκείνο το ρολό κανέλας στις Ευχαριστίες, απλά… Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Νιώθω ότι θα έκανα τα πάντα για εκείνους», συνέχισε.

Η Billie Eilish και η Hayley Williams έχουν επίσης μεταφέρει τη φιλία τους στη σκηνή.

Η αστέρας της pop υποδέχθηκε την τραγουδίστρια των Paramore στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως επικεφαλής στο «Coachella» νωρίτερα φέτος για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους «Happier Than Ever» και «Misery Business».