Hayley Williams: «Η αναβίωση της pop-punk οφείλεται στη μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα»

Η Hayley Williams των Paramore δήλωσε ότι η σημερινή αναζωπύρωση της δεκαετίας του ’00 και ειδικά της pop-punk σκηνής εκείνης της εποχής οφείλεται στην «απογοήτευση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα».

Στις 23 Απριλίου, η Hayley Williams συνάντησε την Billie Eilish στη σκηνή του «Coachella» για να τραγουδήσουν την επιτυχία «Misery Business» των Paramore από το 2006, ενώ στις 29 Απριλίου, η Olivia Rodrigo υποδέχτηκε την Avril Lavigne στη σκηνή μίας συναυλίας της για να τραγουδήσουν το τραγούδι της «Complicated» από το 2002.

Άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Machine Gun Kelly, Kennyhoopla, Meet Me @ The Altar και Willow έχουν εμπνευστεί από την pop-punk σκηνή που ευδοκιμούσε τη δεκαετία του 2000.

Τον Οκτώβριο, οι Paramore θα είναι επικεφαλής και στις τρεις ημέρες του «When We Were Young Festival», μαζί με τους My Chemical Romance, με τους Bring Me The Horizon, Bright Eyes, The Used, Taking Back Sunday και άλλα ονόματα της σκηνής.

Αναφερόμενη στην αναβίωση της pop-punk σε μία νέα συνέντευξή της στον Independent, η Hayley Williams είπε ότι αυτό συμβαίνει επειδή «υπάρχει πολλή απογοήτευση στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν σε αυτό που ένιωθαν, όπως διαπιστώνεται των υστέρων, σε μία απλούστερη εποχή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Hayley Williams δήλωσε: «Καταφέραμε να τοποθετήσουμε τόση ακατέργαστη ενέργεια και νεότητα σε μία κάψουλα του χρόνου την οποία αξιοποιούν οι νεότεροι μουσικοί».

Εν τω μεταξύ, η Hayley Williams ανακοίνωσε ότι θα εγκαινιάσει στο BBC μία νέα ραδιοφωνική εκπομπή 20 επεισοδίων με τίτλο «Everything Is Emo».

Μιλώντας για το πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, η Williams εξήγησε: «Πριν από λίγο καιρό, οι άνθρωποι άρχισαν να με αποκαλούν «βετεράνο» της σκηνής μου και της μουσικής βιομηχανίας. Μου ακούγεται τόσο αστείο γιατί τις περισσότερες φορές νιώθω ακόμα σαν θαυμάστρια.

«Η σοβαρή αλήθεια είναι ότι, στην πραγματικότητα, έχω μεγαλώσει σε αυτή τη σκηνή τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Υποθέτω ότι αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», συνέχισε.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ δημοσίως ως σπασικλάκι με συγκροτήματα και τραγούδια που κάνουν το αγαπημένο μου υποείδος να μοιάζει με το σπίτι μου. Και ενώ θα είναι διασκεδαστικό να κάνω μερικές αναδρομές στις αναμνήσεις, είμαι εξίσου ενθουσιασμένη, αν όχι περισσότερο, να παίξω μουσική από νέους καλλιτέχνες που ανακαλύπτω συνεχώς», τόνισε.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Hayley Williams ανέφερε ότι οι Paramore θα επέστρεφαν κάποια στιγμή μέσα στο 2022. Στις αρχές της χρονιάς, το συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι είναι στο στούντιο και ότι ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ του μετά το «After Laughter» του 2017.