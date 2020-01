O Hauser των 2CELLOS αναγγέλλει το δίσκο «Classic»

Ο Hauser πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που είχε σαν μικρό παιδί.

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει πολλές sold-out περιοδείες παγκοσμίως ως μέλος του καταξιωμένου διδύμου 2CELLOS, ο Hauser ξεκινάει δυναμικά το νέο έτος ανακοινώνοντας το νέο σόλο άλμπουμ «Classic», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες κλασικές μελωδίες που έχουν γραφτεί ποτέ, όλες προσεκτικά διαλεγμένες από τον ίδιο τον Hauser που τις ενορχήστρωσε για τσέλο. Από το δίσκο έχει ήδη κυκλοφορήσει η εκπληκτικά συναισθηματική άρια «Nessun Dorma» του Puccini, που ο καλλιτέχνης κατάφερε να απογειώσει με το τσέλο του.

«Είναι απλό», απάντησε ο Hauser όταν του ζητήθηκε να περιγράψει το «Classic». «Είναι οι πιο όμορφες και πιο ρομαντικές μελωδίες που έχουν γραφτεί ποτέ στην κλασική μουσική, από τους πιο σπουδαίους συνθέτες. Φυσικά όλες είναι παιγμένες στο τσέλο, στο πιο ρομαντικό όργανο που υπάρχει».

Δουλεύοντας με τον ενορχηστρωτή Robin Smith και τον παραγωγό Nick Patrick, o Hauser υιοθέτησε αυτές τις αθάνατες συνθέσεις στο τσέλο του, παρουσιάζοντας αυτά τα έργα όπως δεν τα έχει ξανά ακούσει κανείς με τη βοήθεια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου.

Η διαχρονικότητα του «Classic» υπογραμμίζεται από το κεντρικό έργο του δίσκου, μία ερμηνεία του αριστουργήματος του «Η Λίμνη των Κύκνων» (Swan Lake) του Τσαϊκόφσκι, την οποία ο Hauser παρουσίασε μέσα από ένα μοναδικό βίντεο που επιδεικνύει το αμίμητο ταλέντο του.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μην έχει ακούσει και να μην αναγνωρίζει αυτό το έργο. Η μελωδία είναι θρυλική και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που αναδεικνύει το τσέλο με την ορχήστρα. Το ίδιο ισχύει με το απόσπασμα από τον “Καριοθραύστη” του Τσαϊκόφσκι», δήλωσε ο καλλιτέχνης για την επιλογή του «Swan Lake».

Ακόμα μία γοητευτική ρωσική μελωδία είναι το «Nocturne» από το string quartet του Borodin, γνωστή και ως το τραγούδι «And This Is My Beloved» από το μιούζικαλ «Kismet» του Broadway.

«Έχει πραγματικά ρώσικη ψυχή και είναι τόσο δραματικό», σχολίασε ο καλλιτέχνης προσθέτοντας :«Πραγματικά δεν γίνεται καλύτερο από αυτό».

Η ονειρική μελωδία από το αργό movement του «Piano Concerto No. 2» του Rachmaninoff έχει ήδη εμπνεύσει μία κλασική pop μπαλάντα, το γνωστό «All By Myself» του Eric Carmen, αλλά ο χαρακτηριστικός ήχος του τσέλο δίνει μία άλλη διάσταση στην νέα εκδοχή.

«Ο κόσμος θα ξέρει αυτή την μελωδία, ακόμα και αν δεν αναγνωρίζει από που προέρχεται», είπε ο Hauser.

Ο συνθέτης που εκπροσωπείται περισσότερο στο «Classic» είναι χωρίς έκπληξη ο Mozart.

«Έχει γράψει τόσα απίστευτα δεύτερα movements που μου ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξω», εξηγεί ο Hauser, «αλλά επιλέξαμε την αργή κίνηση από το “Concerto for Clarinet” και το “Piano Concerto No. 21”. Είναι και τα δύο πολύ απλά και πραγματικά σε αγγίζουν. Επίσης, διαλέξαμε το “Lacrimosa” από το “Requiem” του Mozart, μία από τις πιο θλιβερές μελωδίες που έχουν γραφτεί ποτέ και μία από της τελευταίες που έγραψε. Δεν χρειάζεσαι μία ολόκληρη χορωδία να το τραγουδήσει. Ο ήχος του τσέλο είναι αρκετός και πραγματικά συγκινητικός.»

Από το νέο δίσκο δεν λείπει η εκπροσώπηση της όπερας μέσω μερικών από των πιο δημοφιλών αριών, όπως η «Nessun Dorma» του Puccini, η «Lascia Ch’io Pianga» του Handel και η «Intermezzo» του Mascagni.

Επίσης στην κυκλοφορία συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι «Caruso» που μπορεί τεχνικά να μην είναι ένα κλασικό έργο αλλά φέρνει στις μνήμες όλων, τον σπουδαίο Ιταλό τενόρο Enrico Caruso, και είναι ένα από τα αγαπημένα των σύγχρονων τενόρων όπερας. «Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Ιταλίας», σημειώνει ο Hauser. «Όλοι οι τραγουδιστές το λατρεύουν. Κανείς δεν το είχε παρουσιάσει σε τσέλο μέχρι στιγμής και πιστεύω πως είναι το τέλειο όργανο γι’ αυτή την όμορφη μελωδία».

Ο δίσκος «Classic» περιλαμβάνει επίσης και συνθέσεις από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, όπως το «The Lonely Shepherd» του James Last που έγινε γνωστό από το soundtrack της ταινίας «Kill Bill: Volume 1» του Quentin Tarantino και το πιο πρόσφατο «River Flows In You» από τον Κορεάτη πιανίστα/συνθέτη Yiruma. Το τελευταίο παρουσιάστηκε από ένα ακόμα μαγευτικό βίντεο με τον Hauser να ερμηνεύει με τον τσέλο του δίπλα στην Αδριατική θάλασσα.

Η ιστορία του Hauser ξεκινάει ως ένα πολύ νεαρό παιδί στην πόλη της Pula στην Κροατία, όπου βρέθηκε τόσο εντυπωσιασμένος από τον ήχο του τσέλο που προσπάθησε να κατασκευάσει το όργανο μόνος του, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να μάθει τους μηχανισμούς του για να παράγει τον μαγευτικό του ήχο.

Από τότε ο Hauser έχει εκτοξεύσει τις ικανότητες του στο όργανο και είναι παγκοσμίως γνωστός μέσω του duo 2CELLOS.

Με τo «Classic», το πρώτο του solo άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records και την Sony Music, ο Hauser πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που είχε σαν μικρό παιδί στην Κροατία.

Το tracklist του «Classic»

1. Swan Lake

2. Rachmaninov 2ndPiano Concerto

3. Caruso

4. Air on a G String

5. The Nutcracker Suite

6. Concerto for Clarinet

7. Nocturne in C Sharp

8. Intermezzo (Cavalleria Rusticana)

9. River Flows in You

10. Lascia Ch’io Pianga

11. The Lonely Shepherd

12. Piano Concerto No. 21

13. Nocturne

14. Nessun Dorma

15. Lacrimosa

16. Adagio for Strings