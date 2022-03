Harry Styles: Η αινιγματική ιστοσελίδα «You Are Home» φουντώνει τις φήμες για νέα μουσική

Ο Harry Styles έχει προκαλέσει αναστάτωση στο κοινό του με τις αινιγματικές κινήσεις του που φαίνεται ότι προμηνύουν νέα μουσική.

Οι θαυμαστές του Βρετανού τραγουδιστή προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν με τον καλύτερο τρόπο μία αινιγματική ιστοσελίδα και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «You Are Home», που πιθανότατα σχετίζεται με όσα ετοιμάζει ο Harry Styles.

Η ιστοσελίδα οδηγεί απλά στην εικόνα μίας πόρτας, αλλά όταν περνάτε το ποντίκι σας από πάνω της, η πόρτα ανοίγει ελαφρώς για να αποκαλύψει μία εικόνα, η οποία φαίνεται να αλλάζει κάθε μέρα.

Οι θαυμαστές έχουν διαπιστώσει ότι οι διαφορετικές εικόνες πίσω από την πόρτα συσχετίζονται με ένα διαφορετικό βιβλίο ή θέμα.

Η πρώτη πόρτα, που αποκαλύφθηκε στις 19 Μαρτίου, έδειχνε το εξώφυλλο του βιβλίου «Nature and Selected Essays» του Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882).

Στις 20 Μαρτίου, η πόρτα άνοιξε και αποκάλυψε τα φύλλα από το εξώφυλλο του μυθιστορήματος «The Wind-Up Bird Chronicle» του Ιάπωνα συγγραφέα Haruki Murakami.

Την τρίτη ημέρα έδειχνε μία φωτογραφία της Γης – του «σπιτιού» μας. Και πιο πρόσφατα, την Τρίτη 22 Μαρτίου, πίσω από την πόρτα κρυβόταν η εικόνα από το παζλ των μανιταριών της Cavallini.

the door is open, come on in

— You Are Home (@youarehome) March 19, 2022