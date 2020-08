Harry Styles: Για πρώτη φορά στο No. 1 του Billboard Hot 100 χάρη στο «Watermelon Sugar»

Ένα ιδιαίτερο ορόσημο για τον Harry Styles.

Η επιτυχία «Watermelon Sugar» του Harry Styles κατακτά την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 και χαρίζει στον τραγουδιστή το πρώτο του No. 1 στο συγκεκριμένο chart.

Το «Watermelon Sugar», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Fine Line» του Harry Styles που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2019 από τις Erskine / Columbia Records / Sony Music, κυριαρχεί στο Νο. 1 έχοντας σημειώσει άνοδο έξι θέσεων.

Όπως σημειώνει το Billboard, το τραγούδι ήταν σε προσφορά τις τελευταίες ημέρες στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Styles, μέσω τριών συνδυασμών ψηφιακών και φυσικών μορφών.

Το κοινό μπορούσε να αγοράσει το «Watermelon Sugar» σε βινύλιο ή κασέτα, με κάθε αγορά να περιλαμβάνει και ένα ψηφιακό download του τραγουδιού. Κάθε download προσμετρήθηκε στις πωλήσεις του τραγουδιού και ήταν διαθέσιμο άμεσα στους αγοραστές, ενώ οι φυσικές εκδόσεις θα αποσταλούν αργότερα).

Επίσης η τιμή για το «Watermelon Sugar», το οποίο είναι ήδη πλατινένιο στις ΗΠΑ, μειώθηκε στα 0,69 δολάρια σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Ο Harry Styles είναι μόλις το δεύτερο μέλος των One Direction που καταφέρνει να κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard Hot 100. Πρώτος ήταν ο Zayn, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του chart με το single «Pillowtalk», το Φεβρουάριο του 2016.

Ως συγκρότημα, οι One Direction μέτρησαν έξι τραγούδια στο Top 10 του Hot 100, όμως ποτέ δεν γεύτηκαν την κορυφή. Η καλύτερη θέση που είχαν βρεθεί ήταν το No. 2 με το τραγούδι τους «Best Song Ever», τον Αύγουστο του 2013.

Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία που γνωρίζει το «Watermelon Sugar» και στη Ελλάδα, όπου έχει γίνει χρυσό (όπως και το «Adore You») και βρίσκεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, αποτελώντας ένα από τα δημοφιλέστερα ξένα τραγούδια στα ελληνικά ραδιόφωνα αυτές τις ημέρες.