Ο Harry Styles αποκαλύπτει ότι το «Watermelon Sugar» αναφέρεται στον «γυναικείο οργασμό»

Ο Harry Styles επιβεβαίωσε από τη σκηνή το νόημα της επιτυχίας του «Watermelon Sugar».

«Δεν έχει πραγματικά σημασία περί τίνος πρόκειται;», είπε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, επιχειρώντας να αφήσει τη σημασία του «Watermelon Sugar» στην ερμηνεία του κοινού.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η πολυπλατινένια επιτυχία «Watermelon Sugar» αφορά «τη γλύκα της ζωής».

«Επίσης αναφέρεται στον γυναικείο οργασμό. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου σχετικό», πρόσθεσε.

Οι ενθουσιασμένοι θεατές κατέγραψαν στις κάμερες των κινητών τηλεφώνων τους την εισαγωγή που έκανε ο τραγουδιστής πριν τραγουδήσει το «Watermelon Sugar» με τη βοήθεια του κοινού.

Το «Watermelon Sugar» κέρδισε φέτος το βραβείο του Grammy της Καλύτερης Pop Σόλο Ερμηνείας και κατέκτησε το No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 το 2020, αποτελώντας το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που καταφέρνει να κυριαρχήσει στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στον παρελθόν, όταν ο Zane Lowe του Apple Music υποστήριξε σε συνέντευξή τους ότι το «Watermelon Sugar» αναφέρεται στις «χαρές της αμοιβαίας στοματικής ικανοποίησης», ο Harry Styles απάντησε: «Γι’ αυτό πρόκειται; Δεν ξέρω».

Το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας «Love On Tour» του Βρετανού τραγουδιστή είναι γεμάτο μουσική και αξέχαστες στιγμές, όπως η στιγμή που βοήθησε μια έγκυο θαυμάστριά του να αποκαλύψει το φύλο του μωρού της μπροστά στο κοινό νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα και η στιγμή που έδωσε σε μία θαυμάστριά του κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας τον Σεπτέμβριο μερικές πολύτιμες συμβουλές για ραντεβού.

Δείτε τον Harry Styles να μιλάει για το νόημα του «Watermelon Sugar» παρακάτω:

🎥| Harry talking about the meaning behind Watermelon Sugar tonight in Nashville! #LoveOnTourNashville

via faithharrylove pic.twitter.com/xqwa3KfW3e

— HL Daily (@UpdateHLD) October 2, 2021