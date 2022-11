Ο Harry Styles τραυματίστηκε στο μάτι όταν του πέταξαν καραμέλες κατά τη διάρκεια συναυλίας

Οι θαυμαστές του Harry Styles έχουν αποκτήσει την ενοχλητική συνήθεια να πετούν στον τραγουδιστή κάθε λογής αντικείμενα: από καραμέλες μέχρι κοτομπουκιές.

Ο Harry Styles τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες όταν ένας ατίθασος θαυμαστής του πέταξε κατευθείαν στο μάτι μερικές σοκολατένιες καραμέλες.

Το Entertainment Weekly αναφέρει ότι ο Harry Styles ήταν έτοιμος να ερμηνεύσει το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το «Kiwi», όταν κάποιος από το πλήθος πέταξε μία χούφτα σοκολατένιες καραμέλες κατά πάνω του.

Μία από αυτές τις καραμέλες κατάφερε να χτυπήσει τον τραγουδιστή κατευθείαν στο μάτι και στα βίντεο που τράβηξαν οι θεατές, ο Harry Styles φαίνεται να τραντάζεται έντονα.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να ανοίξει το αριστερό μάτι του, ο Harry Styles συνέχισε με τις τελευταίες υποκλίσεις του και βρήκε τη δύναμη να ολοκληρώσει το τελευταίο τραγούδι.

Στα πλάνα των θαυμαστών, ο τραγουδιστής φαίνεται να τρίβει το μάτι του και να προσπαθεί να το ανοίξει κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.

Ενώ οι θαυμαστές του Harry Styles επαίνεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επαγγελματική αντίδραση του pop star, κατακεραύνωσαν επίσης όποιον πέταξε τις σοκολατένιες καραμέλες και προέτρεψαν τους θεατές των συναυλιών του να σταματήσουν να του πετούν αντικείμενα στη σκηνή.

Ένας δυσαρεστημένος θαυμαστής που απαθανάτισε τη στιγμή με την κάμερα του κινητού του έγραψε στο Twitter: «Όποιος στο καλό πέταξε ένα αντικείμενο στο μάτι του, κυριολεκτικά κατέστρεψε το “Kiwi” γιατί δεν άνοιγε το μάτι του για όλο το τραγούδι».

Ένας άλλος θαυμαστής που ανησύχησε και δημοσίευσε ένα βίντεο της στιγμής σε αργή κίνηση, ανέφερε: «Κάνετε πλάκα; Κοιτάξτε πόσο έντονα πετάγεται. Ελπίζω το μάτι σου να είναι καλά Harry».

Ο μαέστρος του Harry Syles και μέλος της μπάντας του, Pauli The PSM, έκανε μία ζωντανή μετάδοση στο Instagram αργότερα το ίδιο βράδυ για να ενημερώσει το κοινό ότι ο 28χρονος τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του.

«Κάντε μου μία χάρη. Μην πετάξετε άλλες καραμέλες στη σκηνή», παρακάλεσε τους θαυμαστές του.

Ο Harry Styles συμμετείχε επίσης στο live και αστειεύτηκε ότι μπορεί να φορέσει κάλυμμα στο μάτι του στην επόμενη συναυλία του. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μία σειρά 15 συναυλιών στο Kia Forum στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Harry Styles τραυματίζεται από τα αντικείμενα που του πετούν οι θαυμαστές του στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας τον Αύγουστο στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ένας θαυμαστής του πέταξε στη σκηνή… κοτομπουκιές και τον Οκτώβριο, ένας θαυμαστής του πέταξε ένα μπουκάλι νερό που τον χτύπησε στην περιοχή της βουβωνικής χώρας.

whoever the fuck threw a solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn’t open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandi🏠HARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

like are you joking?? look how hard he recoils hope your eye is okay @Harry_Styles ❤️ pic.twitter.com/bqJzu4t6Y8 — miranda✊🏾✊🏽✊🏿 (@MirandaDawson99) November 15, 2022

Pauli talked about harry's eye hit by a skittle in his ig live Apparently his eye is okay 🫶pic.twitter.com/edd96fyRbT — Harry Styles Band Update (@hsbandflorals) November 15, 2022