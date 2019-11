Harry Styles: Στη δημοσιότητα το tracklist του άλμπουμ «Fine Line»

Σε τέσσερα μέρη είναι χωρισμένο το νέο άλμπουμ του Harry Styles.

Ο Harry Styles έδωσε στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Fine Line».

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του 25χρονου τραγουδιστή αποτελείται από 12 κομμάτια και συμπεριλαμβάνει ασφαλώς τα single «Lights Up» και «Watermelon» που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το άλμπουμ «Fine Line» είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Στα τρία πρώτα μέρη αντιστοιχούν από τρία τραγούδια ενώ στο τέταρτο και τελευταίο μέρος υπάρχει μόνο το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου.

Η κυκλοφορία του «Fine Line» έχει προγραμματιστεί για τις 13 Δεκεμβρίου.

«Είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό το άλμπουμ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα το ακούσει ο κόσμος», δήλωσε ο Harry Styles σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αυστραλίας.

«Νομίζω ότι δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα για κάτι που έχω κάνει, το οποίο είναι δύσκολο για μένα να το παραδεχτώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πέρασα τόσο καλά δημιουργώντας αυτό το άλμπουμ και τώρα έχω μεγάλη χαρά που αρχίζω να κυκλοφορώ υλικό. Αυτήν την περίοδο νιώθω ότι υπάρχει πολύ περισσότερη ευχαρίστηση στη μουσική», είπε.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του, ο Harry Styles θα δώσει μία και μοναδική συναυλία στο «The Forum» τους Λος Άντζελες, παρέχοντας εισιτήρια στη χαμηλή τιμή των 25 δολαρίων σε όσους θαυμαστές του έχουν προ-παραγγείλει το άλμπουμ «Fine Line».

Το tracklist του «Fine Line»

Side A

1. Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

Side B

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

Side C

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kidness

Side D

12. Fine Line