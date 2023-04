Harry Styles: Θαυμάστρια «λιποθύμησε» όταν της έδωσε το χέρι του

Μία θαυμάστρια του Harry Styles έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή φάνηκε να λιποθυμάει όταν ο pop star της έδωσε το χέρι του.

Η Cyndi είχε εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου του James Corden στο «The Late Late Show», όπου καλεσμένος ήταν ο Harry Styles.

Και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικό για να πλησιάσει τον Harry Styles όταν κατέβηκε τις σκάλες και ανέβηκε στη σκηνή, καθώς είχε μία θέση στον διάδρομο.

Διαφήμιση

Όταν ο Harry Styles της έδωσε το χέρι του, η Cyndi έπεσε προς τα πίσω στη θέση της. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,7 εκατομμύρια προβολές μόνο στο Twitter.

Αφού έγινε viral, η Cyndi εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τις λεπτομέρειες της αλληλεπίδρασης με τον Harry Styles.

Αρχικά, η Cyndi δεν ήταν σίγουρη αν θα κατάφερνε να μπει στο στούντιο του CΒS, παρότι βρισκόταν στην ουρά από τις 9:30 το πρωί, καθώς τα εισιτήριά της δεν εξασφάλιζαν την είσοδο.

Όταν έγινε ξεκάθαρο ότι θα παρακολουθούσε τα γυρίσματα της εκπομπής, άρχισε να χάνει την ψυχραιμία της, καθώς είναι μεγάλη θαυμάστρια του Harry Styles εδώ και 13 χρόνια.

«Έλεγα: “Συμβαίνει στ’ αλήθεια αυτό;”. Σε εκείνο το σημείο αποσυντονίστηκα. Δεν ήξερα αν θα μπορούσα να δω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ήξερα αν θα μπορούσα να βρίσκομαι σε ένα μικρό δωμάτιο με αυτόν τον άνθρωπο», περιέγραψε.

Οι τηλεθεατές είδαν τη Cyndi να φωνάζει τον Harry Styles πριν ο τραγουδιστής την πλησιάσει.

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιούνται τι του είπα», ανέφερε σε ένα βίντεό της στο TikTok και αποκάλυψε: «Όταν του έδειχνα με το δάχτυλο θυμάμαι να του λέω: “Έλα βασιλιά, ναι βασιλιά”. Και αυτό ήταν το πράγμα που τον έκανε να με κοιτάξει».

«Εγώ σαν να βραχυκύκλωσα πλήρως, και βασικά, η στιγμή που βλέπετε σε αυτά τα 0,2 δευτερόλεπτα έμοιαζε με ένα ολόκληρο λεπτό», συνέχισε.

Η επόμενη στιγμή ακούγεται σαν να βγήκε κατευθείαν από ένα ρομαντικό μυθιστόρημα: «Σταματάει, με κοιτάζει και κοιταζόμαστε στα μάτια. Απλώνω το χέρι μου και μετά το παίρνω πίσω και μετά μου δίνει τη γροθιά του. Είπε: “Ευχαριστώ”», εξήγησε.

Η Cyndi αποκάλυψε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ήρθε κοντά στον Harry Styles, καθώς ο Βρετανός τραγουδιστής της είχε αγγίξει τα χέρια κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας των One Direction.

«Απομακρύνθηκε, ευτυχώς εγκαίρως. Όλο το άγχος, η προσμονή και η ενέργεια χάθηκαν ξαφνικά τη στιγμή που αυτός ο άντρας έφυγε. Κάθισα με χάρη σε ένα κάθισμα», συνέχισε και διευκρίνισε: «Δεν λιποθύμησα».

A fan is going viral for her reaction after Harry Styles fist bumped her on The Late Late Show. pic.twitter.com/mP8UnT9dOi

— Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2023