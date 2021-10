Ο Harry Styles θα υποδυθεί στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel τον «Eros» – Ο αδελφός του «Thanos»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Eternals» της Chloé Zhao στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας αποκαλύφθηκε η προσθήκη ενός απροσδόκητου ηθοποιού στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, του Harry Styles.

Ο κινηματογραφικός συντάκτης του «Variety» Matt Donnelly έγραψε στο Twitter ότι στην ταινία εμφανίζεται ο pop τραγουδιστής και ηθοποιός στο ρόλο του «Eros», του αδελφού του υπερκακού Thanos.

Ο χαρακτήρας, ο μικρότερος γιος των δύο Αιωνίων A’Lars και Sui-San, διαθέτει την ικανότητα να προκαλέσει ερωτική διέγερση από μακριά, εκτός από μια σειρά άλλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εμφάνιση του Harry Styles πραγματοποιήθηκε στη σκηνή που προβλήθηκε μετά τους τίτλους τέλους στην επίσημη πρεμιέρα του «Eternals» και όχι στις προηγούμενες προβολές της ταινίας.

Οι post-credit σκηνές, ένα επαναλαμβανόμενο και βασικό στοιχείο στις ταινίες μεγάλου μήκους και στις τηλεοπτικές σειρές του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, προϊδεάζουν συνήθως για μελλοντικές ταινίες ή σειρές, επιλύουν μία υπόθεση του έργου ή προσφέρουν μία κωμική ανάσα.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.

— Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021