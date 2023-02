Ο Harry Styles πρέπει να λάβει μέρος στην απογραφή της Νέας Ζηλανδίας

Μπορεί να είναι γνωστό ότι ο Harry Styles κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στις 7 Μαρτίου θα απογραφεί στη Νέα Ζηλανδία.

Όπως αποδεικνύεται, ο Harry Styles έχει προγραμματισμένη συναυλία στο MT Smart Stadium του Όκλαντ την ίδια ακριβώς ημέρα που η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα πραγματοποιήσει την απογραφή του 2023.

Και σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι ξένοι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέρος στην επίσημη απογραφή, αν τυχαίνει να βρίσκονται στη χώρα την ημέρα της διεξαγωγής της.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό απογραφής της Νέας Ζηλανδίας, αφού ένας φιλοπερίεργος θαυμαστής έθεσε το ερώτημα μέσω Twitter.

«Σας ευχαριστούμε για αυτό το σημαντικό ερώτημα», έγραψε ο κυβερνητικός λογαριασμός στο Twitter ως απάντηση.

«Όλοι όσοι θα βρίσκονται στην Αοτεαρόα Νέα Ζηλανδία τη νύχτα της απογραφής (Τρίτη 7 Μαρτίου), θα πρέπει να καταμετρηθούν στην απογραφή. Αυτό περιλαμβάνει τουρίστες, επισκέπτες και πρώην μέλη των One Direction», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο λογαριασμός δημοσίευσε μία ξεκαρδιστικά απλή καλλιτεχνική απεικόνιση του Harry Styles να συμπληρώνει το έντυπο της απογραφής χρησιμοποιώντας μία παλιά φωτογραφία από την εποχή των One Direction.

Όπως φαίνεται, την υποχρέωση να απογραφούν στη Νέα Ζηλανδία έχουν οι Wet Leg, οι οποίες συνοδεύουν τον Harry Styles στην περιοδεία του και όλο το προσωπικό και το συνεργείο του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η απογραφή στη Νέα Ζηλανδία απαιτεί από τους πολίτες και τους επισκέπτες να αναφέρουν προσωπικές πληροφορίες όπως ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, οι συνήθειες καπνίσματος, τόσο το φύλο όσο και η σεξουαλική ταυτότητα και το προσωπικό εισόδημα, αν και όλες οι απαντήσεις τηρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Η περιοδεία «Love On Tour» του Harry Styles βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μέσο του τελευταίου σκέλους της στην Ωκεανία, με προγραμματισμένες στάσεις τις επόμενες ημέρες στη Μελβούρνη, τη Χρυσή Ακτή και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Αφού φύγει από το Όκλαντ, ο Harry Styles θα κατευθυνθεί στην Ταϊλάνδη για μία σειρά συναυλιών σε όλη την Ασία μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Kia ora @coupdemain CC: the country. Thank you for this important query.

Everyone who is in Aotearoa New Zealand on census night (Tuesday 7 March), needs to be counted in the census. This includes tourists, visitors, and former members of One Direction.

Artist’s impression: pic.twitter.com/e5yvh2B551

— 2023 Census | Aotearoa New Zealand | 7 March 2023 (@2023Census) February 23, 2023