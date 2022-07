Ο Harry Styles θα επιστρέψει στο MCU στον ρόλο του Eros σύμφωνα με τον Kevin Feige

Ο Harry Styles θα επιστρέψει στον ρόλο του Eros στο «κοσμικό» μέρος του MCU.

Ο επικεφαλής των Marvel Studios, Kevin Feige, προανήγγειλε την επιστροφή του Harry Styles στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.

Ο 28χρονος τραγουδιστής και ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στο MCU στον ρόλο του Eros κατά τη διάρκεια μιας post-credits σκηνής στην ταινία «Eternals» της Marvel, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους 2021.

Ο Eros, γνωστός και ως Starfox, είναι ο αδελφός του Thanos και ο μικρότερος γιος των δύο Αιωνίων A’Lars και Sui-San.

Στη σύντομη σκηνή στο «Eternals», ο Harry Styles εμφανίζεται μαζί με τον μικρό, τριχωτό CGI χαρακτήρα Pip, ο οποίος έχει τη φωνή του Patton Oswalt.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο περιθώριο της φετινής εκδήλωσης Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ο Kevin Feige άφησε να εννοηθεί ότι ο Harry Styles θα επιστρέψει στον ρόλο του Eros στο «κοσμικό» μέρος του MCU, αλλά δεν διευκρίνισε σε ποιες ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές θα εμφανιστεί.

«Ναι, οι περιπέτειες του Eros και του Pip είναι κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό για εμάς», δήλωσε ο επικεφαλής των Marvel Studios στο MTV News.

«Μιλάμε για τον Ghost Rider, έχουμε τον Blade, έχουμε τον Doctor Strange με τις υπερφυσικές πτυχές, έχουμε το επίπεδο του δρόμου με την ανακοίνωσή μας για τον Daredevil και φυσικά τον Spider-Man, και το κοσμικό, και εκεί ζουν οι φίλοι μας Eros και Pip», συνέχισε.

Ο Harrt Styles συνεχίζει να προσθέτει ρόλους στο βιογραφικό του ως ηθοποιός μετά το κινηματογραφικό ντεμπούτο στην ταινία «Dunkirk» (Δουνκέρκη) του Christopher Nolan το 2017.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η ταινία «Don’t Worry, Darling» της Olivia Wilde, στην οποία ο Harry Styles πρωταγωνιστεί μαζί με τη Florence Pugh, ενώ τον Νοέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video η ταινία «My Policeman» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Emma Corrin και τον David Dawson.

Εν τω μεταξύ, τα Marvel Studios και ο Kevin Feige ανακοίνωσαν στο Comic-Con ολόκληρο το πρόγραμμα της Φάσης 5 (Phase 5) του MCU.

Η διετία 2023 – 24 περιλαμβάνει τις ταινίες «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», «Guardians of the Galaxy Vol. 3», «The Marvels», «Blade», «Captain America: New World Order» και «Thunderbolts» και, μεταξύ άλλων, τις νέες σειρές «Secret Invasion», «Echo», «Ironheart», «Agatha: Coven of Chaos» και «Daredevil: Born Again».

Επίσης, έγινε γνωστό ότι η Φάση 6 (Phase 6) του MCU θα ξεκινήσει στα τέλη του 2024 με μία ταινία των «Fantastic Four» και θα περιλαμβάνει το 2025 δύο νέες ταινίες «Avengers», το «Avengers: The Kang Dynasty» και «Avengers: Secret Wars».