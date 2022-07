Harry Styles: Η συναυλία του στην Κοπεγχάγη ακυρώθηκε μετά την επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Η εμφάνιση του Harry Styles στην Κοπεγχάγη της Δανίας την Κυριακή 3 Ιουλίου ματαιώθηκε μετά από την επίθεση που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο κοντά στον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας, με έναν ένοπλο δράστη να ανοίγει πυρ σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους τρεις.

Ένας 22χρονος Δανός συνελήφθη ως ύποπτος μετά τους πυροβολισμούς στο Field’s, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Σκανδιναβία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης Søren Thomassen, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Thomassen τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε αργά το απόγευμα στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Δανίας. Όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, κάποιοι άνθρωποι κρύφτηκαν σε καταστήματα, ενώ άλλοι έφυγαν πανικόβλητοι, σύμφωνα με μάρτυρες.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν περισσότεροι του ενός, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Thomassen δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών και δύο «νέοι άνθρωποι». Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Harry Styles, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί το βράδυ της Κυριακής στο «Royal Arena» της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της περιοδείας του «Love On Tour», εξέφρασε μέσω του Twitter τη θλίψη του για την τραγωδία.

«Είμαι συντετριμμένος μαζί με τους ανθρώπους της Κοπεγχάγης. Λατρεύω αυτή την πόλη. Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και γεμάτοι αγάπη», έγραψε.

«Είμαι συντετριμμένος για τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους πονάνε. Λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί. Σας παρακαλώ να φροντίζετε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022