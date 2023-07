Harry Styles: Η συγκίνησή του στην ολοκλήρωση της περιοδείας του «Love on Tour»

Ο Harry Styles έριξε την αυλαία της περιοδείας του «Love on Tour» σε κλίμα συγκίνησης.

Ο Βρετανός τραγουδιστής ολοκλήρωσε την τεράστια περιοδεία του στο RCF Arena στο Reggio Emilia της Ιταλίας το βράδυ του Σαββάτου 22 Ιουλίου και χάρισε στο κοινό ένα έξτρα encore.

Ο Harry Styles έκλεισε τη συναυλία παίζοντας στο πιάνο μία instrmental μπαλάντα διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο τέλος σε μία περιοδεία που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

«Δεν μπορώ να το κάνω αυτό αν δεν έρχεστε», είπε ο Harry Styles στο κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που έκανε τους πάντες να δακρύσουν.

«Το ξέρω αυτό περισσότερο από τον καθένα. Εσείς που είστε εδώ απόψε, ξέρω ότι θέλατε να κάνετε αυτό το βράδυ ξεχωριστό για εμένα. Κάνετε ξεχωριστό για εμένα κάθε βράδυ», συνέχισε.

«Η ατμόσφαιρα που έχετε δημιουργήσει, η οικογένεια που έχετε δημιουργήσει, αυτός ο ασφαλής χώρος που έχετε δημιουργήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό», ανέφερε.

Ο Harry Styles παρότρυνε στη συνέχεια τους θαυμαστές του να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους στον κόσμο και μετά το τέλος της περιοδείας του.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αισθάνεσαι τόσο απίστευτα μικρός σε αυτόν τον κόσμο, να αισθάνεσαι ότι οτιδήποτε μπορείς να κάνεις μπορεί να κάνει τη διαφορά», είπε.

«Σας το υπόσχομαι, το βλέπω όλη την ώρα στα μικρά πράγματα που κάνετε και στον τρόπο που συμπεριφέρεστε ο ένας στον άλλον. Το πώς έχει επηρεάσει όλους τους ανθρώπους γύρω μου, το πώς έχει επηρεάσει τους ανθρώπους εκεί έξω, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο», σημείωσε.

«Δεν τελειώνει όταν τελειώσει αυτή η περιοδεία. Θέλω να το συνεχίσετε. Δώστε αγάπη στον κόσμο. Το χρειάζεται λίγο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Harry Styles ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους και έκανε ειδική μνεία στην ευτυχία που του έχουν χαρίσει.

«Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ και θα μου λείψετε. Θα σας αγαπώ πάρα πολύ – αν με έχετε υποστηρίξει για ένα χρόνο, πέντε χρόνια, 13 χρόνια, όσα κι αν είναι», είπε.

«Όχι μόνο αλλάξατε τη ζωή μου πολλές φορές, αλλά με κάνατε και τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ απόψε. Είμαι τόσο, τόσο ευτυχισμένος», συνέχεια.

Η περιοδεία «Love On Tour» του Harry Styles οποία ξεκίνησε από το Λας Βέγκας στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 και ταξίδεψε σε πέντε ηπυείρος, πραγματοποιώντας συνολικά 169 συναυλίες.

Το «Love On Tour» έγινε μία από τις 10 περιοδείες με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα, η περιοδεία του Harry Styles είχε καταγράψει εισπράξεις ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

