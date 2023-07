Ο απολογισμός του «Love On Tour» του Harry Styles: 173 συναυλίες, 5,04 εκατομμύρια θεατές και 6,5 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Harry Styles σκόρπισε την αγάπη κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης περιοδείας του «Love On Tour».

Μετά την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής διετούς περιοδείας, η ομάδα του Harry Styles ανακοίνωσε ότι το «Love On Tour» συγκέντρωσε πάνω από 6,5 εκατομμύρια δολάρια για δεκάδες φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, προς όφελος της αναπαραγωγικής υγείας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των όπλων και πολλών άλλων θεμάτων.

Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 173 συναυλιών του Harry Styles στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και τις παρακολούθησαν συνολικά 5,04 εκατομμύρια θεατές.

Διαφήμιση

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Harry Styles εμφανίστηκε σε εμβληματικούς χώρους όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και το The Forum του Λος Άντζελες, όπου κρέμονται μόνιμα πανό από τα δοκάρια για να τιμήσουν τις 15 διαδοχικές συναυλίες του «Love On Tour» σε καθένα από τα δύο γήπεδα.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, το «Love On Tour» είχε καταγράψει έσοδα άνω των 590 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας την τέταρτη περιοδεία όλων των εποχών με τα υψηλότερα έσοδα.

Ενώ οι θαυμαστές του Harry Styles αγκάλιαζαν τον ασφαλή χώρο των συναυλιών του, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, όλο και περισσότερες ζωές χάνονταν από την ένοπλη βία και ταυτόχρονα τα νομοθετικά σώματα έβαζαν όλο και περισσότερο στο στόχαστρο τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών.

Επίσης, άλλες κοινωνικές τραγωδίες επηρέασαν περαιτέρω τα θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων, καθώς και τις κοινότητες των μαύρων και των ομοφυλόφιλων.

Μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανώσεων που στήριξε το «Love On Tour» είναι οι Planned Parenthood, Choose Love, Physicians for Reproductive Health, Rebuild Foundation, REVERB, Black Voters Matter Fund – Capacity Building Institute, The Afiya Center, International Rescue Committee, Intermission Youth, Save the Children, CARE, Every Town for Gun Safety και πολλές άλλες.

Εκτός από τις φιλανθρωπικές δωρεές, ο Harry Styles βοήθησε να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους των ΗΠΑ περισσότεροι από 54.000 ψηφοφόροι μετά τη συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση εγγραφής ψηφοφόρων HeadCount, προσφέροντας στους θαυμαστές του την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την υπερπαραγωγή των εμφανίσεών του στο Λος Άντζελες.

Επιπλέον, η υποστήριξη του τραγουδιστή προς τον Beto O’Rourke σε μία από τις συναυλίες του στο Όστιν του Τέξας έδωσε τεράστια ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του Τεξανού πολιτικού τον περασμένο Οκτώβριο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Harry Styles προσκάλεσε επίσης τρεις Ουκρανές πρόσφυγες στη στάση της περιοδείας του «Love On Tour» στην Πολωνία με τη βοήθεια της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης.

Ο Harry Styles έκλεισε επίσημα τον κύκλο του «Love On Tour» με μία κατάμεστη συναυλία στο Reggio Emilia της Ιταλίας στις 22 Ιουλίου.