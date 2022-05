Ο Harry Styles σταμάτησε τη συναυλία του για να βοηθήσει θαυμάστρια που αντιμετώπιζε πρόβλημα

Ο Harry Styles διέκοψε τη sold out συναυλία του στο Λονδίνο για να βοηθήσει μία θαυμάστριά του που αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Ο 28χρονος τραγουδιστής σταμάτησε τη συναυλία του «One Night Only in London» στο «O2 Academy Brixton» του Λονδίνου το βράδυ της Τρίτης 24 Μαΐου στη μέση του τραγουδιού του «Sign Of The Times» για να βεβαιωθεί ότι η θαυμάστριά του ήταν καλά.

Ο Harry Styles, ο οποίος είχε απλώσει την ουκρανική σημαία πάνω από τη βάση του μικροφώνου του, ρώτησε το κοινό που βρισκόταν μπροστά από τη σκηνή αν θα μπορούσε να «χωριστεί, να ανοίξει έναν διάδρομο προς τα κάτω, παρακαλώ» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο υπόλοιπο πλήθος λέγοντας: «Όλοι οι άλλοι καλά; Είστε καλά;».

«Θα συνεχίσουμε αν όλοι αισθάνονται καλά», τόνισε ο Harry Styles.

Harry stopped the show for a fan!! #HarrysHouse #HarryStyles #OneNightOnly pic.twitter.com/IxJhJdGVT8

Περίπου 5.000 θαυμαστές κατέκλυσαν τον χώρο του Νότιου Λονδίνου για να παρακολουθήσουν την καταιγιστική συναυλία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Harry Styles τραγούδησε ζωντανά πολλά τραγούδια από το νέο άλμπουμ του «Harry’s House», καθώς και την επιτυχία του «Watermelon Sugar», μεταξύ άλλων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Harry Styles είπε σε μία θαυμάστρια ότι είναι «καλύτερα» χωρίς τον πρώην σύντροφό της.

Αφού εντόπισε στο πλήθος μία θαυμάστρια που κρατούσε μία πινακίδα στην οποία ισχυριζόταν ότι το αγόρι της την είχε απατήσει, ο τραγουδιστής είπε: «Αυτή η πινακίδα λέει, θα μπορούσα να το παραφράσω: “Το αγόρι μου κοιμήθηκε με την καλύτερή μου φίλη”. Και μετά λέει: “Τα αγόρια είναι απαίσια”».

Στη συνέχεια, ρώτησε τη θαυμάστριά του, Jess, ποιο είναι το όνομα του αγοριού της και εκείνη απάντησε: «Luke».

«Έτσι κι αλλιώς είναι ένα άσχημο όνομα. Δεν πρόκειται να πω ψέματα, Jess, αυτό είναι βάναυσο. Αυτό που θα πω είναι ότι είσαι καλύτερα χωρίς αυτόν», της είπε.

Jess’s sign says ‘my boyfriend slept with my best friend’ 🫠

Luke, @Harry_Styles and the entire One Night Only London audience have a message for you…🙃@Harry_Styles @hshq #HarryStyles #HarrysHouse #HarryStylesONO #HarryStylesONOLondon #Satellite pic.twitter.com/Rnqdk5vKxy

— Official Charts (@officialcharts) May 24, 2022