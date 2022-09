Harry Styles: Το «As It Was» είναι το σόλο τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100

Ο Harry Styles συνεχίζει να γράφει ιστορία κάθε εβδομάδα.

Το «As It Was» του Harry Styles συμπληρώνει 15 εβδομάδες στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Μόνο τρία τραγούδια έχουν παραμείνει στην κορυφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα 64 χρόνια της ιστορίας του chart, ενώ το «As It Was» σημειώνει το ρεκόρ για το σόλο τραγούδι καθώς για το τραγούδι από Βρετανό καλλιτέχνη με τη μεγαλύτερη διάρκεια κυριαρχίας στο No. 1.

Ο Harry Styles πραγματοποιεί επίσης το σπάνιο επίτευγμα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί στην ταινία στο αμερικανικό box office, καθώς το «Don’t Worry Darling» ανέβηκε στην κορυφή των εισπράξεων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Luminate, το «As It Was» κατέγραψε 66 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (μείωση 2%), 13,5 εκατομμύρια streams (μείωση 6%) και 3.000 downloads (αύξηση 13%) την εβδομάδα 16-22 Σεπτεμβρίου.

Το «As It Was» του Harry Styles είναι πλέον το μόνο τραγούδι με την τέταρτη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 στην ιστορία του Hot 100, που χρονολογείται από τις 4 Αυγούστου 1958.

Επίσης, είναι το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 με το «Old Town Road» του Lil Nas X, με τη συμμετοχή της Billy Ray Cyrus, το οποίο κυριάρχησε στο Hot 100 για τον αριθμό – ρεκόρ των 19 εβδομάδων το 2019.

Επιπλέον, ο Harry Styles ξεφεύγει από την ισοπαλία για το μεγαλύτερο διάστημα κυριαρχίας στο Hot 100 μεταξύ των singles από καλλιτέχνες χωρίς συνοδευτικούς καλλιτέχνες, καθώς ξεπερνάει την επίδοση των 14 εβδομάδων στο No. 1 των The Black Eyed Peas, Mariah Carey, Elton John, Los Del Rio, Boyz II Men και Whitney Houston.

Με τον Harry Styles να κατάγεται από το Redditch του Worcestershire της Αγγλίας, το «As It Was» είναι επίσης το τραγούδι από Βρετανό καλλιτέχνη με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Το «As It Was» επεκτείνει επίσης το ρεκόρ του για το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες παρουσίας (24) στις δύο πρώτες θέσεις του Hot 100 και τις περισσότερες εβδομάδες (25) στις τρεις πρώτες θέσεις του chart.

Τα τραγούδια με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100

19 εβδομάδες

«Old Town Road» – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (2019)

16 εβδομάδες

«Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (2017)

«One Sweet Day» – Mariah Carey & Boyz II Men (1995-96)

15 εβδομάδες

«As It Was» – Harry Styles (2022)

14 εβδομάδες

«Uptown Funk!» – Mark Ronson feat. Bruno Mars (2015)

«I Gotta Feeling» – The Black Eyed Peas (2009)

«We Belong Together» – Mariah Carey (2005)

«Candle in the Wind 1997» / «Something About the Way You Look Tonight» – Elton John (1997-98)

«Macarena (Bayside Boys Mix)» – Los Del Rio (1996)

«I’ll Make Love to You» – Boyz II Men (1994)

«I Will Always Love You» – Whitney Houston (1992-93)

Τα τραγούδια από Βρετανούς καλλιτέχνες με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Hot 100

15 εβδομάδες

«As It Was» – Harry Styles (2022)

14 εβδομάδες

«Uptown Funk!» – Mark Ronson* feat. Bruno Mars (2015)

«Candle in the Wind 1997″ / «Something About the Way You Look Tonight» – Elton John (1997-98)

12 εβδομάδες

«Shape of You» – Ed Sheeran (2017)

10 εβδομάδες

«Easy on Me» – Adele (2021-22)

«One Dance» – Drake feat. WizKid & Kyla* (2016)

«Hello» – Adele (2015-16)

«We Found Love» – Rihanna feat. Calvin Harris (2011-12)

«Physical» – Olivia Newton-John (1981-82)

9 εβδομάδες

«Hey Jude» – The Beatles (1968)

* Με αστερίσκο επισημαίνονται οι Βρετανοί καλλιτέχνες στα τραγούδια με τη συμμετοχή πολλών ονομάτων.