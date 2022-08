Harry Styles: Το «Sign Of The Times» ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube

To πρώτο music video στη σόλο καριέρα του Harry Styles που φτάνει στο ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου προβολών.

Πέντε χρόνια αφότου ο Harry Styles ξεκίνησε επίσημα τη σόλο καριέρα του με το «Sign Of The Times», το 2017, το ατμοσφαιρικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το «Sign Of The Times» συμπεριλήφθηκε στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, το οποίο είχε τίτλο το όνομά του και κυκλοφόρησε στις 12 Μαΐου 2017 από την Columbia Records / Sony Music.

Το single κυριάρχησε στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου (όπου έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο) και ανέβηκε στο Νο. 4 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ (τέσσερις φορές πλατινένιο).

Το «Sign Of The Times» είναι το πρώτο music video στη σόλο καριέρα του Harry Styles που σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube.

Το δεύτερο δημοφιλέστερο σόλο music video της καριέρας του στην πλατφόρμα είναι το «Adore You» με 329 εκατομμύρια προβολές και ακολουθεί το «Watermelon Sugar» με 309 εκατομμύρια προβολές.

Ως μέλος των One Direction, ο Harry Styles έχει στο ενεργητικό του δύο μουσικά βίντεο που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, το «What Makes You Beautiful» (1,3 δισ. views) και το «Drag Me Down» (1 δισ. views).

Το music video του «Story Of My Life» ακολουθεί με 958 εκατομμύρια προβολές.

Ο Harry Styles δήλωσε στο Rolling Stone την εποχή που κυκλοφόρησε το «Sign Of The Times»: «Τα περισσότερα από τα πράγματα που με πληγώνουν σε ό, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι η πολιτική, είναι τα θεμελιώδη… Ίσα δικαιώματα. Για όλους, όλες τις φυλές, τα φύλα, τα πάντα».

«Το “Sign Of The Times” γεννήθηκε από την ιδέα ότι “δεν είναι η πρώτη φορά που περνάμε δύσκολα και δεν πρόκειται να είναι η τελευταία φορά”», συνέχισε.

«Το τραγούδι είναι γραμμένο από την οπτική γωνία μιας μητέρας που γεννάει ένα παιδί και υπάρχει μια επιπλοκή. Στη μητέρα λένε: “Το παιδί είναι μια χαρά, αλλά εσύ δεν θα τα καταφέρεις”. Η μητέρα έχει πέντε λεπτά για να πει στο παιδί: “Προχώρα και κατέκτησε”», εξήγησε.

Εν τω μεταξύ, το «Sign Of The Times» έχει φτάσει στο ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams και στο Spotify, όμως δεν είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι του Harry Styles στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Το τραγούδι του Harry Styles με τα περισσότερα streams στο Spotify είναι το «Watermelon Sugar» (1,869 δισ. streams) και ακολουθούν το «Adore You» (1,71 δισ. streams), το «Sign Of The Times» (1,08 δισ. streams) και το πρόσφατο «As It Was» με 1,03 δισεκατομμύρια streams, που αναμένεται να ξεπεράσει πολύ σύντομα το ντεμπούτο του 28χρονου τραγουδιστή.