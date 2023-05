Ο Harry Styles συναντά τον δικό του Wall-E στο video του «Satellite»

Ένα παιδί – και ένα ρομπότ – μετράνε τ’ άστρα.

Ο Harry Styles κυκλοφόρησε ένα αξιολάτρευτο music video για το τραγούδι «Satellite» από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του «Harry’s House».

Σε σκηνοθεσία του Aube Perrie, του βασικού συνεργάτη του στα μουσικά βίντεο, το «Satellite» ακολουθεί ένα ρομπότ που θυμίζει τον «Wall-E» από την ομώνυμη ταινία των Pixar/Disney και το οποίο εργάζεται ως αυτόματη ηλεκτρική σκούπα στα παρασκήνια μίας συναυλίας του Harry Styles στο The Forum του Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, βλέπουμε το ρομπότ να καθαρίζει τα πατώματα ενός καμαρινιού αφού ο Harry Styles αποχωρήσει, ενώ στη συνέχεια βρίσκεται κατά λάθος στη σκηνή στη μέση της συναυλίας την ώρα που ο Βρετανός pop star τραγουδά και απομακρύνεται από τον χώρο από το προσωπικό ασφαλείας.

Αναζητώντας την περιπέτεια, το μικρό ρομπότ φεύγει από το The Forum και εξερευνά τον κόσμο έξω για να καταλήξει στην άγρια έρημο.

Στο τέλος, το ρομπότ συναντιέται ξανά με τον Harry Styles για να παρατηρήσουν τα αστέρια, λίγο πριν τελειώσει η μπαταρία του.

Αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το «Satellite» είναι το τέταρτο single από το άλμπουμ «Harry’s House» του Harry Styles που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2022 και κέρδισε φέτος το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Το «Satellite» διαδέχεται το «Music For A Sushi Restaurant» και το «Late Night Talking» και το «As It Was», το οποίο παρέμεινε για 15 εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 2,23 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Επίσης, το «As It Was» του Harry Styles, το οποίο ήταν το πιο εμπορικό single του 2022 παγκοσμίως, έχει κυριαρχήσει για τον εντυπωσιακό αριθμό των 35 εβδομάδων στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Τον Απρίλιο, ο Harry Styles έλαβε τρεις υποψηφιότητες στα The Ivor Novello Awards 2023 – για τον Τραγουδοποιό της Χρονιάς, καθώς και για το Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά και για το Έργο με τις Περισσότερες Εκτελέσεις με το «As It Was».

Ο Harry Styles προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «Love on Tour», η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αναμένεται να ρίξει αυλαία μετά από σχεδόν δύο χρόνια συναυλιών τον ερχόμενο Ιούλιο.

Στα τέλη του Μαρτίου, ο Harry Styles ολοκλήρωσε το ασιατικό σκέλος της περιοδείας με δύο συναυλίες στην Ιαπωνία και στο Ariaka Arena του Τόκιο.