Harry Styles και Sam Fender υποψήφιοι για το Mercury Prize του 2022

Τα δώδεκα άλμπουμ που είναι υποψήφια για το Mercury Prize του 2022.

Ο Harry Styles, ο Sam Fender και η Little Simz είναι υποψήφιοι για το βραβείο Mercury Prize του 2022.

Οι υποψήφιοι για το καλύτερο βρετανικό / ιρλανδικό άλμπουμ της χρονιάς επιλέχθηκε από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, την οποία στελεχώνουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης, όπως ο μουσικός μουσικός Jamie Cullum, η τραγουδίστρια Anna Calvi και η DJ και ραδιοφωνική παραγωγός Annie Mac.

Ο Harry Styles είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το Mercury Prize με το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του, «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο, ενώ ο Sam Fender είναι επίσης για πρώτη φορά υποψήφιος με το άλμπουμ «Seventeen Going Under», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

Η ράπερ Little Simz, μετά την υποψηφιότητά της με το άλμπουμ «Grey Area» το 2019, προτείνεται ξανά για το Mercury Prize με το «Sometimes I Might Be Introvert».

Ο πρώην κιθαρίστας των Suede, Bernard Butler, είναι επίσης ξανά υποψήφιος χάρη στο «For All Our Days That Tear The Heart», το κοινό του άλμπουμ με την ηθοποιό Jessie Buckley της ταινίας «The Lost Daughter».

Για το Mercury Prize διαγωνίζονται επίσης φέτος η τραγουδοποιός Self Esteem με το άλμπουμ «Prioritise Pleasure», η folk τραγουδίστρια Gwenno με το «Tresor», το indie ντουέτο Wet Leg με το ομώνυμο άλμπουμ τους, ο τζαζ πιανίστας Fergus McCreadie με το «Forest Floor» και το ροκ ντουέτο Nova Twins με το «Supernova».

Η λίστα συμπληρώνεται με το «Skin» της Joy Crookes, το «Reason To Smile» του Kojey Radical και το «The Overload» των Yard Act.

Η κριτική επιτροπή του Mercury Prize ανέφερε σε δήλωσή της:

«Δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε 12 άλμπουμ φέτος, απλά και μόνο επειδή υπήρχαν τόσα πολλά αξιόλογα άλμπουμ για να επιλέξουμε. Πιστεύουμε ότι αυτά τα 12 καταπληκτικά άλμπουμ έχουν το καθένα κάτι να πει καλλιτεχνικά και κοινωνικά, όλα με τον δικό τους μοναδικό, εμπλουτιστικό τρόπο. Τώρα έρχεται το πραγματικά δύσκολο κομμάτι… η επιλογή ενός μόνο νικητή».

Ο νικητής του Mercury Prize για το 2022 θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί στο «Eventim Apollo» του Λονδίνου στις 8 Σεπτεμβρίου και θα παραλάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 25.000 βρετανικών λιρών (σχεδόν 30.000 ευρώ).

Το 2021, το Mercury Prize για το Άλμπουμ της Χρονιάς κέρδισε η Arlo Parks με το «Collapsed In Sunbeams».

Οι υποψηφιότητες για το Mercury Prize 2022

• Fergus McCreadie – «Forest Floor»

• Gwenno – «Tresor»

• Harry Styles – «Harry’s House»

• Jessie Buckley & Bernard Butler – «For All Our Days That Tear The Heart»

• Joy Crookes – «Skin»

• Kojey Radical – «Reason To Smile»

• Little Simz – «Sometimes I Might Be Introvert»

• Nova Twins – «Supernova»

• Sam Fender – «Seventeen Going Under»

• Self Esteem – «Prioritise Pleasure»

• Wet Leg – «Wet Leg»

• Yard Act – «The Overload»