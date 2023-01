Harry Styles: Πώς αντέδρασε όταν σκίστηκε το παντελόνι του στη σκηνή

Ο Harry Styles είχε ένα ενδυματολογικό ατύχημα κατά την επιστροφή του στη σκηνή με την περιοδεία του «Love On Tour» την Πέμπτη.

Ο Βρετανός τραγουδιστής τραγουδούσε το «Music For A Sushi Restaurant» στο Kia Forum στο Inglewood της Καλιφόρνιας, όταν τα άλματά του πάνω στη σκηνή αποδείχθηκαν υπερβολικά για το καφέ δερμάτινο παντελόνι του.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, ο Harry Styles φαίνεται να ανοίγει τα χέρια του και κάνει ένα βαθύ κάθισμα και το δερμάτινο καφέ παντελόνι του ανοίγει, με το μποξεράκι του να κρέμεται από τη ραφή του σκισμένου παντελονιού του.

Αμέσως τα μάτια του τραγουδιστή διαστέλλονται από σοκ και βάζει γρήγορα το χέρι του μπροστά από τον καβάλο του για να καλύψει το σκίσιμο, προτού κλωτσήσει το πόδι του με ελαφρά απογοήτευση.

Ευτυχώς, μπόρεσε να γελάσει καθώς απομακρύνθηκε χοροπηδώντας. Σε άλλα βίντεο φαίνεται ότι ο Harry Styles έδεσε μία σημαία Υπερηφάνειας γύρω από τη μέση του για να κρύψει το εκτεθειμένο καβάλο του και με κάποιο τρόπο να δείχνει άνετος ενώ συνέχιζε να τραγουδά το «Music For A Sushi Restaurant» από το τελευταίο άλμπουμ του «Harry’s House».

“My trousers ripped.I feel I must apologise to a certain few of you right down in the front there.I mean this is a family show. You sir,are you ok?I promise it’s not part of the show.Ok. It’s a family show.or is it is!”#harrystyles #loveontourla16 #loveontourlosangeles16 pic.twitter.com/x2hHruokdz

— GinniGyy🦥 (@Massharry2) January 27, 2023