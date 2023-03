Harry Styles: Η φωτογραφία με τους One Direction που προκάλεσε παροξυσμό

Ο Harry Styles ανέβασε και αμέσως μετά διέγραψε από τις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 5 Μαρτίου μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται να φοράει ένα μπλουζάκι των One Direction, προκαλώντας παροξυσμό στους θαυμαστές του.

Στη selfie φωτογραφία μπροστά σε έναν καθρέφτη, που έγινε θέμα συζήτησης στο Twitter, ο Harry Styles εμφανιζόταν να φοράει στο γυμναστήριο ένα μπλουζάκι των One Direction από την περιοδεία «Up All Night Tour» που είχε πραγματοποιήσει το συγκρότημα το 2012.

Αν και ο Harry Styles διέγραψε στη συνέχεια τη φωτογραφία, στην πραγματικότητα πρόκειται να μείνει για πάντα στο διαδίκτυο.

Λογαριασμοί θαυμαστών και λογαριασμοί που ασχολούνται με την pop ειδησεογραφία, όπως το @PopBase παρακάτω, έσπευσαν να απαθανατίσουν ένα στιγμιότυπο της ανεκτίμητης φωτογραφίας.

Η φράση «τη διέγραψε» ήταν η κορυφαία τάση στο Twitter για μεγάλο μέρος της βραδιάς, ενώ το «Harrys» και το «The Shirt» παρατηρήθηκαν επίσης στα trends της πλατφόρμας, με ορισμένους θαυμαστές να εικάζουν ότι ο 29χρονος τραγουδιστής ίσως ήθελε να μοιραστεί τη φωτογραφία μόνο σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό με τους φίλους του.

Οι One Direction, οι οποίοι αποτελούνταν από τον Harry Styles, τον Niall Horan, τον Zayn Malik, τον Liam Payne και τον Louis Tomlinson, διαλύθηκαν επίσημα στα τέλη του 2015, ανακοινώνοντας τότε ότι επρόκειτο να προχωρήσουν σε ένα «διάλειμμα επ’ αόριστον», το οποίο έχει κρατήσει τελικά οκτώ χρόνια και συνεχίζεται.

Λίγους μήνες νωρίτερα από το διάλειμμα των One Direction, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα ο Zayn.

Ο Louis Tomlinson σχολίασε πρόσφατα το ενδεχόμενο μιας επανένωσης των One Direction, σημειώνοντας μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Times.

«Είναι δύσκολο να φανταστώ τώρα ότι θα βρεθούμε ξανά μαζί κάποια στιγμή. Αλλά θα με εξέπληττε αν ζούσαμε τις ζωές μας και δεν ερχόταν μια στιγμή που θα κάναμε μια επανένωση, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε», δήλωσε.

«Θα ήμουν έτοιμος γι’ αυτό. Μου λείπουν τα παιδιά και σίγουρα μου λείπει να είμαι ένας από τους πέντε, αλλά μου αρέσει να κάνω και τα δικά μου πράγματα. Ήρθε η ώρα», τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ο Harry Styles ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη των One Direction στα BRIT Awards 2023, τον Φεβρουάριο, όπου κέρδισε και τα τέσσερα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιος.

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Niall, τον Louis, τον Liam και τον Zayn. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς», είπε από τη σκηνή των BRIT Awards 2023 στο The O2 Arena του Λονδίνου.

Harry Styles has deleted his Instagram story wearing a One Direction shirt. pic.twitter.com/Lq6G7E7fP4

— Pop Base (@PopBase) March 6, 2023