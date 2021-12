Ο Harry Styles ολοκλήρωσε την περιοδεία «Love on Tour»: «Δεν θα την ξεχάσω ποτέ»

Η περιοδεία ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 2020, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Μετά από τρεις μήνες γεμάτους από viral στιγμές που εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά στο TikTok, ο Harry Styles έριξε την αυλαία του «Love on Tour».

Ο 27χρονος τραγουδιστής ολοκλήρωσε την περιοδεία του το βράδυ της Κυριακής στο ολοκαίνουργιο «UBS Arena» στο Belmont Park στο Elmont της Νέας Υόρκης, παίζοντας 20 τραγούδια για το sold-out κοινό των 18.500 ατόμων.

«Θα ήθελα να αφιερώσω ένα λεπτό για να πω σε όλους εσάς ότι αυτό που μου δώσατε σε αυτή την περιοδεία είναι κάτι που δεν θα μπορέσω ποτέ να σας εκφράσω, γιατί αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας κάθε βράδυ, συναισθηματικά, ήσασταν τόσο, τόσο γενναιόδωροι μαζί μου και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε ο Harry Styles στο κοινό

«Πραγματικά, πραγματικά δεν ήξερα αν θα γινόταν αυτή η περιοδεία και σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε για να μπορέσετε να την πραγματοποιήσετε», πρόσθεσε

Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων τραγουδιών, καθώς μαζί με την μπάντα του «θα φύγουμε για λίγο, θα δουλέψουμε πάνω σε κάποια πράγματα και θα επιστρέψουμε και θα σας δούμε πολύ σύντομα».

Το πρώην μέλος των One Direction χαρακτήρισε «τιμή» να είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο «UBS Arena», το οποίο εγκαινιάστηκε επίσημα στα τέλη Νοεμβρίου και αποτελεί την έδρα των New York Islanders του πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου NHL των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συναυλία του Harry Styles, ωστόσο, αποτέλεσε τα εγκαίνια του «UBS Arena» ως συναυλιακός χώρος, πριν φιλοξενήσει σύντομα και άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Eric Church, οι Genesis και ο John Mayer.

Δύο ημέρες μετά τη συναυλία, ο Harry Styles ευχαρίστησε μέσω των κοινωνικών δικτύων τους θαυμαστές του «για τις 42 ξεχωριστές βραδιές».

«Ήταν προνόμιο να παίζω για εσάς τους τελευταίους μήνες. Στην μπάντα, στο συνεργείο και σε όλους όσους εργάστηκαν σε αυτή την περιοδεία, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Η ενέργεια που φέρατε σε αυτήν την περιοδεία με κατέκλυσε από χαρά», έγραψε.

«Στους θαυμαστές και σε όλους όσους ήρθαν να δουν αυτές τις συναυλίες, σας ευχαριστώ. Τις κάνατε αυτό που ήταν και δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο αληθινή υποστήριξη. Δεν μπορώ να πω αρκετά, είστε απίστευτοι», συνέχισε.

«Αυτή η περιοδεία έμοιαζε με τη γιορτή της επανένωσης. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την αγάπη, θα σας δω πολύ σύντομα. Να φέρεστε στους ανθρώπους με καλοσύνη. Αντίο προς το παρόν. Σας αγαπώ όλους», κατέληξε.

Το πρόγραμμα του Harry Styles το βράδυ της Κυριακής ήταν τυπικό των προηγούμενων συναυλιών του, με τραγούδια από τα δύο προσωπικά άλμπουμ του και την επιτυχία ” What Makes You Beautiful» των One Direction, μαζί με μία εκτέλεση του «Medicine», ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού που σχεδόν απαιτήθηκε από το κοινό μέσω συνθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Για το τελευταίο του τραγούδι, ο Harry Styles τραγούδησε το αγαπημένο «Kiwi» όχι μία, αλλά τουλάχιστον τρεις φορές στη σειρά. «Θα πρέπει να με σκοτώσετε για να με βγάλετε από εδώ!», είπε στο κοινό.

Η περιοδεία «Love on Tour», η οποία ξεκίνησε στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο, διοργανώθηκε για την προώθηση του άλμπουμ «Fine Line» (2019) του Harry Styles και είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19.