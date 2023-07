Harry Styles: Το νέο «θύμα» ρίψης αντικειμένων στη σκηνή – Τον χτύπησαν στο πρόσωπο

Η ανησυχητική τάση της ρίψης αντικειμένων από το κοινό στους καλλιτέχνες επί σκηνής συνεχίζεται, με τον Harry Styles να είναι το τελευταίο «θύμα».

Ο Harry Styles χτυπήθηκε στο μάτι από ένα απροσδιόριστο αντικείμενο που πέταξε ένας θεατής κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Βιέννη το Σάββατο. Στα βίντεο από τα βραδιά, ο Harry Styles φαίνεται να τραυματίζεται και να σκύβει το κεφάλι του και να καλύπτει το πρόσωπό του ενώ αποχωρούσε από τη σκηνή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπούν τον Harry Styles με αντικείμενα επί σκηνής. Κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας του στο Λος Άντζελες πέρυσι, ένας θεατής τον χτύπησε στο πρόσωπο με καραμέλες Skittles.

Επίσης πέρυσι, σε μία από τις 15 συναυλίες του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ένας θεατής πέταξε στη σκηνή κοτομπουκιές και ο Βρετανός τραγουδιστής διέκοψε για λίγο την εμφάνισή του για να σχολιάσει την «πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση».

Το ανησυχητικό κύμα ανάρμοστης συμπεριφοράς από το κοινό έχει αυξηθεί αισθητά μετά το lockdown του COVID-19.

Σε μία συναυλία της στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, η Bebe Rexha χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα κινητό τηλέφωνο και αποχώρησε εσπευσμένα από τη σκηνή, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να κάνει ράμματα για τον τραυματισμό της.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι «ένας 27χρονος άνδρας πέταξε σκόπιμα ένα κινητό τηλέφωνο» στην Bebe Rexha. Αργότερα συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση. Στα σοκαριστικά πλάνα από τη βραδιά, η τραγουδίστρια φαίνεται να πέφτει στο έδαφος όταν τη χτυπά το κινητό τηλέφωνο.

Την επόμενη μέρα, η Ava Max δέχτηκε ένα χαστούκι από έναν θεατή που όρμησε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες. Η Kelsea Ballerini χτυπήθηκε πρόσφατα από ένα αντικείμενο σε εμφάνισή της στο Άινταχο.

Ο Drake βρισκόταν στο Σικάγο για την έναρξη της περιοδείας του «It’s All a Blur Tour» την Τετάρτη, όταν ένας θεατής του πέταξε ένα κινητό τηλέφωνο στη σκηνή, χτυπώντας τον στον καρπό.

Πέρυσι στο Rolling Loud Miami, ο Kid Cudi χτυπήθηκε από ένα μπουκάλι νερού που πετάχτηκε στη σκηνή και προειδοποίησε το κοινό ότι «αν όλοι σας πετάξετε άλλο ένα πράγμα εδώ πάνω, θα φύγω, θα φύγω αμέσως τώρα».

Όταν πετάχτηκε άλλο ένα αντικείμενο στη σκηνή, ο Kid Cudi διέκοψε την εμφάνισή του και αποχώρησε από τη σκηνή του φεστιβάλ.

