Το δεύτερο άλμπουμ του Harry Styles ίσως κυκλοφορήσει πιο σύντομα από ό,τι φαντάζεστε.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Us Weekly», ο Βρετανός τραγουδιστής σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη νέα δισκογραφική δουλειά κάποια στιγμής μέσα «στα τέλη αυτού του καλοκαιριού / στις αρχές του φθινοπώρου».

Επίσης φημολογείται ότι το πρώην μέλος των One Direction ήδη έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του Αυγούστου τα γυρίσματα για δύο ολοκαίνουργια music videos.

Το «Us Weekly» υποστηρίζει το πρώτο βίντεο γυρίστηκε στις 4 Αυγούστου στην πόλη Cancún του Μεξικού και αναφέρει ότι ο Harry Styles φορούσε «μία ασημί μπλούζα, ψηλόμεσο παντελόνι και τιράντες».

Τα γυρίσματα για το δεύτερο music video έγιναν έξι ημέρες αργότερα, στις 10 Αυγούστου, στο St. Abbs της Σκωτίας. Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με διαφορετικό look, καθώς φορούσε μία άσπρη ολόσωμη φόρμα, flare παντελόνι και ένα ασπρόμαυρο πουλόβερ.

Συγχρόνως αποκαλύφθηκε ότι ο Harry Styles θα φιλοξενηθεί στο εξώφυλλο για το τεύχος Σεπτεμβρίου του μουσικού περιοδικού «Rolling Stone», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου, φουντώνοντας τις φήμες για την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles κυκλοφόρησε το Μάιο του 2017 και έφερε ως τίτλο του όνομα του τραγουδιστή. Από τα τραγούδια του δίσκου ξεχώρισε το «Sign Of The Times», του οποίου το video clip βραβεύθηκε στα BRIT Awards και στα iHeart Radio Music Awards.

Harry Styles on the Sept cover of Rolling Stone pic.twitter.com/QTJqeSrUBH

— Jarett Wieselman (@JarettSays) August 19, 2019