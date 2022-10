Ο Harry Styles μεταμορφώνεται σε θαλάσσιο πλάσμα στο video του «Music For A Sushi Restaurant»

Ο Harry Styles είναι ένα θαλάσσιο πλάσμα με ταλέντο στο τραγούδι στο video του «Music For A Sushi Restaurant».

Ο Harry Styles μόλις κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Music For A Sushi Restaurant» από το άλμπουμ του «Harry’s House».

Στο βίντεο που γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Aube Perrie στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τον προηγούμενο μήνα, ο 28χρονος pop star εμφανίζεται ως ένα μεγαλοπρεπές, γενειοφόρο πλάσμα της θάλασσας, το οποίο περισυλλέγεται από μια ομάδα ψαράδων και προετοιμάζεται για μαγείρεμα σε ένα εστιατόριο σούσι με την ονομασία «Gill’s».

Αφού ο Harry Styles ξεβράζεται στην ακτή, μεταφέρεται στην κουζίνα του εστιατορίου, όπου αναγκάζεται να παρακολουθεί τους σεφ να ετοιμάζουν άλλα θαλασσινά. Αν και έχει αρχικά φόβο στα μάτια του, το προσωπικό τον κερδίζει πετώντας του ψάρια και κάνοντάς τον μπάνιο.

Όταν όμως το προσωπικό συνειδητοποιεί ότι είναι στην πραγματικότητα ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, τον βγάζουν από το καζάνι που βράζει και μεταμορφώνουν το εστιατόριο τους σε ένα χώρο ζωντανής μουσικής και προετοιμάζουν το «Θαλάσσιο Πλάσμα Harry» για μία ξεχωριστή εμφάνιση.

Ο Harry Styles μετατρέπεται σε απόλυτη ντίβα της θάλασσας αλλά όταν χάνει τη φωνή του ξαφνικά στη μέση του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψει στο μενού.

Μία ημέρα πριν την από την κυκλοφορία του music video για το «Music For A Sushi Restaurant», ο Harry Styles έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser με τη διαφήμιση ενός φανταστικού εστιατορίου σούσι που ονομάζεται «Gill’s Lounge».

Μπορείτε ακόμη και να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του «Gill’s Sushi», το οποίο χαρακτηρίζεται ως «το νέο σας αγαπημένο σημείο για σπάνιες και εκλεκτικές θαλασσινές απολαύσεις».

«Το εναλλασσόμενο μενού μας αλλάζει με την παλίρροια, και οι σεφ μας μόλις έπιασαν ένα μεγάλο ψάρι. Δειπνήστε και χορέψτε όλη τη νύχτα υπό τους υπέροχους μουσικούς ρυθμούς του αλιεύματος της ημέρας μας. Γιατί εδώ, όλα επιτρέπονται. Η φαντασίωσή σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Το «Music For A Sushi Restaurant» είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ «Harry’s House» του Harry Styles που αποκτά το δικό του μουσικό βίντεο.

Τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το music video του «Late Night Talking», ενώ τον Απρίλιο, περίπου ενάμιση μήνα πριν την άφιξη του «Harry’s House», ο Harry Styles άνοιξε το κεφάλαιο του τρίτου προσωπικού άλμπουμ του με το «As It Was».

Το «As It Was» έχει κυριαρχήσει για 15 εβδομάδες στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έχει γράψει ιστορία ως το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του chart, ενώ έχει συμπληρώσει επίσης 24 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, όπου έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο.

Το «Music For A Sushi Restaurant» έχει γίνει ήδη χρυσό στις ΗΠΑ και έχει ανέβει στο Top 10 των pop ραδιοφώνων, με τον Harry Styles να γίνεται ο πρώτος άντρας καλλιτέχνης που έχει ταυτόχρονα τρία τραγούδια στο Top 10 («As It Was», «Late Night Talking» και «Music For A Sushi Restaurant»).

Νωρίτερα φέτος, το «Music For A Sushi Restaurant» επένδυσε τη διαφήμιση των νέων Apple AirPods, με τον Harry Styles να δωρίζει την αμοιβή του στην ανθρωπιστική οργάνωση International Rescue Committee (Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης) για τη βοήθεια των προσφύγων.