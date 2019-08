Ο Harry Styles και η Millie Bobby Brown συναντήθηκαν σε σε συναυλία της Ariana Grande και πέρασαν μαζί μία υπέροχη βραδιά.

Με την ψυχή τους διασκέδασαν ο Harry Styles και η Millie Bobby Brown στη συναυλία της Ariana Grande στο Λονδίνο.

Το Σάββατο (17/08), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια άνοιξε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της «Sweetener World Tour» με την πρώτη από τις τρεις συνεχόμενες συναυλίες της στο «The O2 Arena» της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μολονότι τη βραδιά παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές, η παρουσία του Harry Styles και της Millie Bobby Brown δε γινόταν να περάσει απαρατήρητη.

Ο 25χρονος τραγουδιστής και η 15χρονη ηθοποιός έδεσαν από την πρώτη στιγμή και πέρασαν όλη τη συναυλία μαζί, χορεύοντας και τραγουδώντας υπό τους ήχους της Ariana Grande.

Οι θεατές που βρίσκονταν κοντά του κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το πρώην μέλος των One Direction και την πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things» να χορεύουν και να τραγουδούν.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα έγιναν viral αμέσως και έδωσαν αφορμή για πλήθος σχολίων.

«Η Millie Bobby Brown είναι μόνο 15 και ήδη έχει πετύχει στη ζωή της. Κατάφερε αυτό που οι μισοί από εμάς περιμένουμε εδώ και χρόνια: Να συναντήσουμε τον Harry», έγραψε στο Twitter θαυμάστρια του Βρετανού τραγουδιστή.

Millie Bobby Brown is only 15 yet she’s already won at life & accomplished what half of us been waiting for for years; meeting Harry. pic.twitter.com/aJDcpHoGR3 — Nica (@7Osharry) August 18, 2019

«Η Millie Bobby Brown είναι σε συναυλία της Ariana Grande και γελά και κάνει πλάκα με τον Harry Styles. Και είναι στην ηλικία μου… Τι έκανα λάθος;», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση μία άλλη κοπέλα.

millie bobby brown out here laughing and joking with harry styles at an ariana grande concert and she is my age,,, where did i go wrong 🤡 pic.twitter.com/cGJ7p5OZwL — ella ♡ (@velvetmmith) August 17, 2019

«Ο Harry πραγματικά ύψωσε το ποτήρι του και φώναξε: “Κάτι δικό σου με κάνει να νιώθω επικίνδυνη γυναίκα”», σημείωσε ένας άλλος λογαριασμός, παραπέμποντας στο αντίστοιχο βίντεο όπου ο Harry Styles τραγουδά το «Dangerous Woman» της Ariana Grande.