Ο Harry Styles ταξιδεύει με ένα κρεβάτι σε κάθε τοποθεσία που μπορείτε να φανταστείτε.

Ο Harry Styles κυκλοφορεί το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Late Night Talking» από το νέο άλμπουμ του «Harry’s House».

Στο βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησαν οι Bradley και Pablo, ο Harry Styles εμφανίζεται με τις πιτζάμες του και περνάει μέσα από μια πύλη που ανοίγει στο κρεβάτι του και τον οδηγεί σε μια σειρά από άλλα κρεβάτια που βρίσκονται σε διαφορετικές διάσπαρτες τοποθεσίες.

Ο Harry Styles βρίσκεται σε μια γκαλερί τέχνης, σε ένα εστιατόριο, σε μία θεατρική σκηνή, αλλά και σε ένα κρεβάτι που τρέχει στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο αστέρας της pop επιδίδεται επίσης κατά τη διάρκεια του βίντεο του «Late Night Talking» σε έναν ξέφρενο μαξιλαροπόλεμο και τελεί έναν γάμο στο κρεβάτι.

Το «Late Night Talking» είναι το δεύτερο single από το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, το «Harry’s House», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Erskine και Columbia Records / Sony Music τον Μάιο και έκανε ντεμπούτο στη κορυφή των charts πωλήσεων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρώτο single από το «Harry’s House», το οποίο έχει συμπεριληφθεί στις λίστες πολλών μέσων ενημέρωσης με τα καλύτερα άλμπουμ του 2022 μέχρι στιγμής, ήταν το διεθνώς επιτυχημένο «As It Was».

Το «As It Was» έχει κυριαρχήσει για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στην πρώτη θέση αμερικανικού Billboard Hot 100, ενώ έχει συμπληρώσει επίσης δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Late Night Talking» ήταν το μουσικό βίντεο που τελικά γύρισε ο Harry Styles τον προηγούμενο Φεβρουάριο, πριν ανακοινωθεί ακόμη το «Harry’s House», όταν εθεάθη σε ένα γιγαντιαίο κρεβάτι έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο.

Ο Harry Styles παρουσίασε για πρώτη φορά το «Late Night Talking» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ως επικεφαλής στο φετινό μουσικό φεστιβάλ «Coachella» τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του τραγουδιού και του άλμπουμ του «Harry’s House».

«Ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το άλμπουμ. Γράφτηκε περίπου την πρώτη ημέρα που μπήκα στο στούντιο και όλα ακόμη στήνονταν. Και νομίζω ότι έδωσε τον τόνο για την πρόθεση με την οποία έγινε το άλμπουμ», είπε ο Harry Styles για το «Late Night Talking» σε συνέντευξή του στο BBC Radio 1.

«Νομίζω ότι όταν το γράψαμε αισθανθήκαμε ότι ήταν πολύ καλό και μετά μας επέτρεψε να χαλαρώσουμε λίγο. Αν δεν εμφανιζόταν κάτι άλλο, θα αισθανόμασταν ότι κάναμε κάποια δουλειά. Ναι, είναι πολύ διασκεδαστικό, το τραγούδι είναι πολύ διασκεδαστικό και το διασκέδασα χορεύοντάς το πολλές φορές», πρόσθεσε.

Ο Harry Styles έγραψε το «Late Night Talking» μαζί με τον στενό συνεργάτη του Kid Harpoon («As It Was», «Watermelon Sugar», «Adore You»), ο οποίος έκανε και την παραγωγή του τραγουδιού μαζί με τον Tyler Johnson.