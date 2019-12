Ο Harry Styles ίσως έκανε μυστική εμφάνιση στη νέα ταινία του «Star Wars»

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Harry Styles να εμφανίζεται μυστικά στη νέα ταινία της επικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Wars».

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker» στο Χόλιγουντ, ο Mark Hamill, ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδύεται τον Luke Skywalker, έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στο Twitter.

«Απόψε η πρεμιέρα του “The Rise of Skywalker” φέρνει τελικά τον αποχαιρετισμό της δυσλειτουργικής οικογένειάς μου! Αναρωτιέστε ποιος θα είναι ο μυστικός Stormtrooper;», έγραψε.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι ήταν super stars του Ηνωμένου Βασιλείου – δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας και δύο ηθοποιοί, αλλά ακόμα κανένας τραγουδιστής, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς “μία κατεύθυνση” (One Direction): #Stylestrooper», συνέχισε.

Ο Mark Hamill δημοσίευσε φωτογραφίες του πρίγκιπα Harry, του πρίγκιπα William, του Daniel Graig και του Tom Hardy να φορούν τη χαρακτηριστική στολή των στρατιωτών της Αυτοκρατορίας (Stormtroopers).

Η τελευταία φωτογραφία στην ανάρτησή του ήταν μία με τον Harry Styles ντυμένο Stormtrooper.

Η φωτογραφία είναι αληθινή, καθώς το πρώην μέλος των One Direction επέλεξε τη συγκεκριμένη αμφίεση για το φετινό Halloween.

Tonight #TheRiseOfSkywalker Premiere finally brings closure to my dysfunctional family! Wonder who'll be the #SecretStormtrooper in this one? Considering they've all been UK Superstars (2 Royals+2 Actors) but still no singer, all the clues point in one direction: #Stylestrooper🇬🇧 pic.twitter.com/aDn2xYUEqK

— Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 16, 2019