Ο Harry Styles ισοφάρισε ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ των Beatles με το «Harry’s House»

Ο Harry Styles σάρωσε τα charts παγκοσμίως και σημείωσε αμέτρητα νέα ρεκόρ με το νέο άλμπουμ του «Harry’s House».

Το «Harry’s House» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 500.000, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις το 2022 μέχρι στιγμής από οποιοδήποτε άλμπουμ, ενώ είναι μόλις το τέταρτο άλμπουμ τους τελευταίους 18 μήνες που ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεις σε επτά ημέρες στην αμερικανική αγορά.

Είναι το τρίτο συνεχόμενο σόλο άλμπουμ του 28χρονου τραγουδιστή που πηγαίνει κατευθείαν στην κορυφή στις ΗΠΑ.

Ο Harry Styles είναι ο πρώτος Βρετανός καλλιτέχνης που έχει κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard 200 με τα τρία πρώτα άλμπουμ του, ενώ έχει σημειώσει επίσης τις υψηλότερες πωλήσεις άλμπουμ για σόλο Βρετανό καλλιτέχνη από τότε που η Nielsen Music άρχισε να καταγράφει τις πωλήσεις 1991.

Αυτή η μοναδική εμπορική επιτυχία του «Harry’s House» στις ΗΠΑ έρχεται σε αρμονία με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς το νέο άλμπουμ του Harry Styles βρέθηκε στο No. 1 των charts σε 17 χώρες, σημειώνοντας το καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κατέκτησε την κορυφή σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Δανία.

Ο Harry Styles κατάφερε να σημειώσει διπλές πρωτιές σε πολλές χώρες, με το άλμπουμ «Harry’s House» και το single «As It Was» να βρίσκονται ταυτόχρονα στο No. 1 σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και το Βέλγιο.

Στις ΗΠΑ, το «As It Was» επέστρεψε στο No. 1 του Billboard Hot 100 για τέταρτη εβδομάδα, ενώ άλλα τρία τραγούδια του άλμπουμ «Harry’s House» ανέβηκαν στο Top 10 («Late Night Talking», «Music For A Sushi Restaurant» και «Matilda»). Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ εμφανίστηκαν στο Top 30 του Hot 100.

Ο Harry Styles είναι μαζί με τους Beatles οι μοναδικοί Βρετανοί καλλιτέχνες στην ιστορία με που είχαν τουλάχιστον τέσσερα τραγούδια ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard Hot 100. Οι Beatles είχαν τουλάχιστον τέσσερα τραγούδια τους ταυτόχρονα στο Top 10 του Hot 100 επί πέντε εβδομάδες το 1964.

Επιπλέον, ο Harry Styles είναι ο τρίτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που κυριαρχεί συγχρόνως στις πρώτες θέσεις του Singles Chars. Το «As It Was» παραμένει στο Νο. 1 για όγδοη εβδομάδα, αποτελώντας το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή για τη φετινή χρονιά.

Τις άλλες δύο θέσεις του Top 3 κατέλαβαν το «Late Night Talking» και το «Music for a Sushi Restaurant». Στην Αυστραλία, ο Harry Styles μονοπώλησε τα charts singles της ARIA με τα 13 κομμάτια του άλμπουμ «Harry’s House» να εμφανίζονται όλα στο Top 15, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Παράλληλα, ο Harry Styles έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία των charts της Αυστραλίας που καταλαμβάνει ταυτοχρόνως τις τέταρτες πρώτες θέσεις και έσπασε ρεκόρ με οκτώ τραγούδια στο Top 10.

Το «As It Was» παραμένει το πιο επιτυχημένο τραγούδι στον κόσμο, καθώς βρίσκεται στο No. 1 του Billboard Global 200 για όγδοη εβδομάδα, ενώ παράλληλα ο Harry Styles είναι ο Βρετανός καλλιτέχνης που έχει διανύσει τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Global 200 στην ιστορία.

Παράλληλα, το «As It Was» διατηρείται για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το «Harry’s House» κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις βινυλίων σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ τα τελευταία 31 χρόνια, με 182.000 αντίτυπα, αφήνοντας πίσω του το «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift που πραγματοποίησε 114.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδες της κυκλοφορίας του, τον Νοέμβριο του 2021.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Harry’s House» μέτρησε 36.000 πωλήσεις σε βινύλιο και έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις σε βινύλιο σε μία εβδομάδα τον 21ο αιώνα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το «Voyage» των ABBA, που είχε πουλήσει 29.000 αντίτυπα.

Το «Harry’s House» έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις όλο το Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει γίνει χρυσό στη χώρα από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Ο Harry Styles γιόρτασε την κυκλοφορία του «Harry’s House» με τη συναυλία «One Night Only in New York» στο «UBS Arena» της Νέας Υόρκης, που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο από το Apple Music.