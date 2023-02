Ο Harry Styles ήπιε από το παπούτσι του σε συναυλία στην Αυστραλία

«Απλά φέρσου φυσιολογικά», λέει ο Harry Styles στο τραγούδι «Keep Driving» από το άλμπουμ του «Harry’s House».

Αλλά κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Περθ της Αυστραλίας τη Δευτέρα (20 Φεβρουαρίου), στο πλαίσιο της ακατάπαυστης περιοδείας του «Love on Tour», αγνόησε τη συμβουλή του τραγουδιού και πήρε μέρος σε μία μακροχρόνια αυστραλιανή παράδοση που τον ήθελε να πιει αλκοόλ από ένα παπούτσι.

«Έχει κανείς ένα ποτό που δεν θα τον πείραζε να το δανείσει;», ρώτησε ο Harry Styles στο κοινό, καθώς έψαχνες τρόπους πώς θα μπορούσε να απαλύνει την αηδιαστική αυτή παράδοση.

«Μπορούμε να πιούμε από ένα παπούτσι με νερό, ή είναι ενάντια στους κανόνες; Όχι;», συνέχισε.

Ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να το κάνει μόνος του. Αφού είχε μιλήσει με τον σύζυγο μίας θαυμάστριάς του, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, είχε έρθει στο συναυλία από το Σίδνεϊ, ο Harry Styles αποφάσισε ότι θα έπρεπε να μοιραστούν την εμπειρία.

«Περίμενε, Scott, θα επιστρέψουμε σε σένα», είπε αφού πρώτα κατάλαβε τους επίσημους κανόνες της παράδοσης. «Θα σε βάλουμε να πιεις κάτι πολύ αηδιαστικό από ένα παπούτσι που μπορώ μόνο να υποθέσω ότι είναι πολύ ζεστό», συνέχισε.

Ο Harry Styles έβαλε αμέσως μετά λίγο αλκοόλ να ανακατευτεί με τον ιδρώτα που πιθανώς είχε συγκεντρωθεί στα παπούτσια του κατά τη διάρκεια των δυναμικών ερμηνειών του πάνω στη σκηνή.

Πριν πλησιάσει το αυτοσχέδιο «ποτήρι» Adidas στο στόμα του, σχολίασε: «Αυτή είναι μία από τις πιο αηδιαστικές παραδόσεις που έχω δει ποτέ».

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Harry Styles έπινε το ποτό στην τελετή απονομής των BRIT Awards 2023 στο Λονδίνου, όπου σημείωσε μία καθαρή νίκη κερδίζοντας και τα τέσσερα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιος.

«Μπορεί να πιω ένα ποτό, αλλά φεύγω για περιοδεία σε περίπου τέσσερις ημέρες, οπότε μάλλον δεν θα ξεσαλώσω», δήλωσε στα παρασκήνια της βραδιάς, χωρίς να έχει ιδέα τι είχε σχεδιάσει η Αυστραλία για την άφιξή του.

