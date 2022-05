Harry Styles: Το tracklist του νέου άλμπουμ «Harry’s House»

Το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες.

Λίγες ημέρες μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή του ως επικεφαλής στο «Coachella», ο Harry Styles δίνει στη δημοσιότητα του τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του «Harry’s House».

Ο Harry Styles δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία η φυσική συσκευασία (CD) του νέου άλμπουμ του είναι τοποθετημένη στο γρασίδι και αποκάλυψε το οπισθόφυλλο του «Harry’s House», όπου αναγράφεται το αναλυτικό tracklist.

Όπως ήταν γνωστό από τη στιγμή της ανακοίνωσης του άλμπουμ, το «Harry’s House» θα περιέχει συνολικά 13 τραγούδια.

Το άλμπουμ ξεκινά με το «Music For a Sushi Restaurant» και ακολουθούν τα τραγούδια «Late Night Talking», «Grapejuice», «As It Was», «Daylight», «Little Freak» και «Matilda» στην πρώτη πλευρά.

Η δεύτερη πλευρά συνεχίζει το άλμπουμ με το τραγούδια «Cinema», «Daydreaming», «Keep Driving», «Satellite», «Boyfriends» και «Love Of My Life».

Ο Harry Styles παρουσίασε για πρώτη φορά το «Boyfriends» και το «Late Night Talking» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «Coachella» τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα.

Μάλιστα, τη συναυλία του Harry Styles στο πρώτο τριήμερο του «Coachella» υπολογίζεται ότι την παρακολούθησαν τουλάχιστον 100.000 θεατές, καθώς το διάσημο μουσικό φεστιβάλ είχε σημειώσει sold-out.

Το πρώτο single του άλμπουμ «Harry’s House» είναι το «As It Was», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του Απριλίου και κατέγραψε μία σειρά από εντυπωσιακά ρεκόρ στο Spotify, μεταξύ των οποίων το ρεκόρ για το τραγούδι από άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams σε 24 ώρες στην ιστορία της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με το «As It Was» του Harry Styles να κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ άλλων χωρών.

Το «As It Was» έκανε επίσης ντεμπούτο στην κορυφή του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Το «Harry’s House», το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, θα κυκλοφορήσει από τις Erskine και Columbia Records / Sony Music στις 20 Μαΐου.