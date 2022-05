Harry Styles: Το νέο άλμπουμ «Harry’s House» κυκλοφορεί – Ακούστε το

Ο Harry Styles μας υποδέχεται στο «Harry’s House».

Ο Harry Styles ανοίγει την πόρτα του «Harry’s House», του τρίτου προσωπικού άλμπουμ του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Υπάρχουν 13 δωμάτια στο «Harry’s House» το καθένα είναι διακοσμημένο με μια διαφορετική σύνθεση απολαυστικών ενορχηστρώσεων και οργάνων.

Το «Harry’s House» είναι επίσης μια μεγάλη ηχητική εξέλιξη από την πρώτη σόλο κυκλοφορία του Harry Styles, το single «Sign of the Times», το οποίο προηγήθηκε το 2017 του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του.

Ενώ το πρώτο άλμπουμ του Harry Styles το 2017 εξυμνούσε το κλασικό ροκ και το «Fine Line» (2019) αγκάλιαζε τη νοσταλγία και την υπερβολή των ’70s, το «Harry’s House» προτιμά έναν πιο pop ήχο με πολλές στιγμές που παραπέμπουν στα ’80s και κάποιες indie pop πινελιές

Το πιο εντυπωσιακό, συγκρίνοντας αυτό το άλμπουμ με τις προηγούμενες δύο δισκογραφικές δουλειές του Harry Styles, είναι ότι είναι γεμάτο αγάπη. Ο Harry Styles χορεύει ονειροπαρμένος στους διαδρόμους του «Harry’s House», τα πουλιά κελαηδούν καθώς ανοίγει τα παράθυρα και φωνάζει με όλη του τη δύναμη.

Είναι ένα άλμπουμ εντυπωσιακά αισιόδοξο δεδομένης της κατάστασης που βρισκόταν ο κόσμος όταν το δημιουργούσε. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και στιγμές από τον ευάλωτο, ερωτευμένο και στοχαστικό εαυτό του Harry Styles.

Το πρώτο single από το «Harry’s House», το «As It Was», κυριάρχησε στην πρώτη θέση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Όπως και το το «As It Was», το «Harry’s House» δημιουργεί προσεκτικά τις βάσεις για το πώς πρέπει να ακούγεται η pop το 2022.

Στο «Harry’s House» ο Styles συναντά ξανά τον Kid Harpoon και τον Tyler Johnson, την κύρια ομάδα παραγωγής με την οποία συνεργάστηκε στο πρώτο του άλμπουμ το 2017. Τα 13 κομμάτια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες, στην Αγγλία και όχι μόνο. Ο John Mayer συμμετέχει παίζοντας κιθάρα στο «Cinema» και στο «Daydreaming».

Το «Harry’s House» είναι επίσης συναισθηματικά φορτισμένο κατά διαστήματα, με τη διακριτική ερμηνεία του Harry Styles να προσθέτει δύναμη στους ξεκάθαρους στίχους του. Είναι ένα άλμπουμ με ένα μεγάλο, χαρούμενο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Και συνοδεύεται από έξυπνους και συμπονετικούς στίχους.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: