Ο Harry Styles γιόρτασε τα γενέθλιά του στη σκηνή – Το κοινό του τραγούδησε το «Happy Birthday»

Ο Harry Styles γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στην τελευταία συναυλία της περιοδείας του «Love on Tour» στη Βόρεια Αμερική.

Ο Βρετανός αστέρας της pop ανέβηκε στη σκηνή του Acrisure Arena, του ολοκαίνουριου χώρου διεξαγωγής εκδηλώσεων στο Greater Palm Springs της Νότιας Καλιφόρνιας, και πέρασε το βράδυ των γενεθλίων του μαζί με 11.000 τυχερούς θαυμαστές του.

Ο Harry Styles ξεκίνησε την εμφάνισή του με το τραγούδι «Daydreaming» από το τελευταίο του άλμπουμ «Harry’s House».

«Το όνομά μου είναι Harry», είπε στο κοινό ο τραγουδιστής, ο οποίος φορούσε ένα ασορτί λαμπερό ροζ σακάκι και παντελόνι, πριν προσθέσει ότι η δουλειά του ίδιου και της μπάντας του ήταν να διασκεδάσουν τους θεατές όσο καλύτερα μπορούσαν.

«Αισθάνομαι σοφότερος σήμερα», είπε, αναφορικά με τα γενέθλιά του, πριν τραγουδήσει το «Daylight».

Η συναυλία είχε πολλές στιγμές που ήταν αφιερωμένες στα γενέθλιά του Harry Styles, μεταξύ των οποίων και εκείνη η στιγμή που το πλήθος άρχισε να τραγουδά στον δημοφιλή καλλιτέχνη το κλασικό «Happy Birthday».

Ενώ ο Harry Styles προσπάθησε αρχικά να σιγοντάρει παιχνιδιάρικα τους θαυμαστές του, τελικά ενέδωσε στην αγάπη τους και φαίνεται να χαμογελάει πλατιά στα βίντεο που τράβηξαν πολλοί από τους θεατές της συναυλίας και δημοσίευσαν στη συνέχεια στο Twitter και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προφανώς, φοβόμουν ότι δεν θα ερχόταν κανείς στο πάρτι των γενεθλίων μου. Έτσι, σκέφτηκα να κάνω μια συναυλία και ίσως να έρθετε», φαίνεται να λέει ο Harry Styles στους θαυμαστές του σε ένα άλλο απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, ο Harry Styles έσβησε πάνω στη σκηνή του Acrisure Arena τα κεριά σε μια τούρτα γενεθλίων και μάλιστα φόρεσε ένα πλατύ καπέλο γενεθλίων.

Ο Harry Styles θα παραμείνει στην Καλιφόρνια, καθώς την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου θα τραγουδήσει ζωντανά στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023, όπου είναι υποψήφιος για έξι βραβεία. Αμέσως μετά θα επιστρέψει στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο, για να εμφανιστεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στα BRIT Awards 2023.

“Obviously I have a fear of people not coming to my birthday party so I just thought I would do a show and maybe you might come.” – HARRY STYLES

harry vaffanculo 😭😭 pic.twitter.com/7ciDEuWYkI

