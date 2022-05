Harry Styles: «Για μια νύχτα μόνο» σε livestream συναυλία από τη Νέα Υόρκη

Δείτε τον Harry Styles να ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του.

Η συναυλία «One Night Only in New York» του Harry Styles στο «UBS Arena» στο Belmont Park της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 20 Μαΐου θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Apple Music σε 167 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα.

Η συναυλία θα αποτελέσει μία γιορτή για το νέο και τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», το οποίο κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα.

Ο Βρετανός pop star αναμένεται να παρουσιάσει ζωντανά για πρώτη φορά τραγούδια από το άλμπουμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όλα τα εισιτήρια για τη συναυλία κόστιζαν 25 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών, αν και αυτή τη στιγμή πωλούνται για χιλιάδες δολάρια στη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων.

Προφανώς το «μία μόνο βραδιά» σημαίνει στην πραγματικότητα τρεις, καθώς η συναυλία θα προβληθεί ξανά στο Apple Music για δύο ακόμη ημέρες κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Ο Harry Styles θα δώσει και στους θαυμαστές του στο Ηνωμένο Βασίλειο να τον παρακολουθήσουν να ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του, καθώς πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει στις 24 Μαΐου στο «O2 Academy» στο Brixton του Λονδίνου μία ακόμη συναυλία, με τον τίτλο «One Night Only In London».

Αργότερα, ο Harry Styles θα συνεχίσει την περιοδείας του «Love On Tour».

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας για το 2022 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στη Γλασκώβη και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου στην Πορτογαλία.

Μετά από ένα κενό τρεισήμισι μηνών, ο Harry Styles θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Αμερική το φθινόπωρο, με πρώτη στάση στις 22 Νοεμβρίου το Μεξικό και τελευταίο σταθμό στις 10 Δεκεμβρίου τη Βραζιλία.

Η μετάδοση της συναυλίας «One Night Only in New York» στο Apple Music θα ξεκινήσει στις 04:00 του Σαββάτου 21 Μαΐου σε ώρα Ελλάδας.

Η συναυλία του Harry Styles θα προβληθεί ξανά στο Apple Music στις 19:00 την Κυριακή 20 Μαΐου και στις 18:00 την Πέμπτη 26 Μαΐου, πάντα σε ώρα Ελλάδας.