Ο Harry Styles κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Fine Line»

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Harry Styles είναι γεγονός.

Ο Harry Styles κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Fine Line» και εγκαινιάζει επίσημα ένα νέο κεφάλαιο για το οποίο αδημονούσαν οι θαυμαστές του.

Με τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του, που έγινε πραγματικότητα το Μάιο του 2016, ο Harry Styles έκανε τη μετάβαση στην καριέρα του και από ίνδαλμα της νεολαίας που συμμετείχε στο δημοφιλέστερο boy band της εποχής εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο rock star της γενιάς του.

Το ταξίδι της αυτοανακάλυψης συνεχίζεται στο άλμπουμ «Fine Line», όπως έγινε αντιληπτό από το πρώτο μόλις single του δίσκου, το «Lights Up».

Όπως συμβαίνει και στη ζωή, οι εξερευνήσεις του Harry Styles στη νέα δισκογραφική δουλειά του έχουν πολλαπλές μορφές. Το «Fine Line» είναι γεμάτο με πλούσια ηχοχρώματα, ευχάριστες ενορχηστρώσεις και ψυχεδελικές μελωδίες, αντικατοπτρίζοντας τη διάθεση του Άγγλου τραγουδιστή.

«Σε αυτό το δίσκο ήθελα να αισθάνομαι λιγότερο προστατευμένος και περισσότερο χαρούμενος, ελεύθερος και ειλικρινής», λέει ο ίδιος.

Στο ίδιο κλίμα, οι στίχοι των τραγουδιών που περιέχει το άλμπουμ «Fine Line» αναβλύζουν ελπίδα και στερούνται επιτήδευσης.

Προάγγελοι του «Fine Line» ήταν το απελευθερωτικό «Lights Up», το εθιστικό «Watermelon Sugar» και το πρόσφατο «Adore You», που συνοδεύεται από ένα ευφάνταστο video clip κινηματογραφικού ύφους.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει από τις Erskine / Columbia Records / Sony Music, το νέο άλμπουμ του Harry Styles έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από κορυφαία μέσα ενημέρωσης όπως τα Rolling Stone, NME, The Independent και άλλα, προμηνύοντας ένα μεγάλο βήμα για τον 25χρονο τραγουδιστή.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το «Fine Line» είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Στα τρία πρώτα μέρη αντιστοιχούν από τρία τραγούδια ενώ στο τέταρτο και τελευταίο μέρος υπάρχει μόνο το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου.

Το tracklist του «Fine Line»

Side A

1. Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

Side B

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

Side C

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kidness

Side D

12. Fine Line