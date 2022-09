Ο Harry Styles φίλησε στο στόμα τον Nick Kroll στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ο Harry Styles φίλησε στο στόμα τον ηθοποιό Nick Kroll μετά την πρεμιέρα της ταινίας τους «Don’t Worry Darling» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Harry Styles εμφανίζεται να πλησιάζει τον Nick Kroll μετά την ολοκλήρωση της προβολής της ταινίας και να τον αιφνιδιάζει φιλώντας τον στο στόμα, πριν τον αγκαλιάσει, ενώ οι θεατές ζητωκραυγάζουν.

Ο Harry Styles και ο Nick Kroll συμμετέχουν στη νέα ταινία «Don’t Worry Darling» της Olivia Wilde μαζί με τη Florence Pugh, τον Chris Pine, την Gemma Chan.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022