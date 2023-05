Ο Harry Styles επανασυνδέθηκε με τη superfan γιαγιά που τον βράβευσε στα Grammy

Ο Harry Styles μίλησε και έβγαλε φωτογραφίες με τη γιαγιά Reina και την οικογένειά της.

Ο Harry Styles επανασυνδέθηκε με τη superfan γιαγιά Reina που του απένειμε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023.

Σε μία γλυκιά ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η 78χρονη Reina Lafantaisie από το Οντάριο του Καναδά αποκάλυψε ότι συνάντησε ξανά τον Harry Styles σε μία από τις συναυλίες του, αυτή τη φορά στα παρασκήνια αντί για τη σκηνή και σχολίασε πόσο ευγενικός ήταν, όπως πάντα, με εκείνη και την οικογένειά της.

Η Reina Lafantaisie, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «I Gave Harry Styles A Grammy» (Έδωσα στον Harry Styles ένα Grammy), παρακολούθησε τη Δευτέρα 22 Μαΐου τη συναυλία του τραγουδιστή στο Coventry της Αγγλίας και χόρευε όλη τη νύχτα από τη θέση της στο Building Society Arena.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η ομάδα του Harry Styles της έκανε στη συνέχεια έκπληξη και την προσκάλεσε να συναντήσει τον τραγουδιστή στα παρασκήνια, σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν στη σκηνή των Βραβείων Grammy νωρίτερα φέτος.

«Καλημέρα σε όλους τους όμορφους και αγαπημένους Harries που συνάντησα χθες το βράδυ στη συναυλία του! Ήσασταν όλοι τόσο όμορφοι και φιλικοί και ευγενικοί, όπως είμαι σίγουρη ότι είστε όλοι εσείς που διαβάζετε αυτό το κείμενο. Είμαι τόσο υπερήφανη που είμαι μέρος του κόσμου σας», έγραψε η Reina στην ανάρτησή της.

«Τώρα, φανταστείτε το σοκ και τη χαρά μου όταν με κάλεσαν στα παρασκήνια για να συναντήσω τον Harry μας και να έρθει περπατώντας προς το μέρος μου τραγουδώντας το τραγούδι “Reunited And It feels so Good” των Peaches And Herb, ενώ με αγκάλιαζε», συνέχισε.

Εκτός από το γεγονός ότι πήρε άλλη μία αγκαλιά από τον Harry Styles, η Reina κατάφερε να περάσει αυτή τη φορά λίγο περισσότερο χρόνο μαζί με τον 29χρονο pop star, για τον οποίο σημείωσε ότι είναι ο πιο «στοργικός, ταπεινός και προσγειωμένος» άνθρωπος.

«Είναι ο πιο στοργικός, ταπεινός και προσγειωμένος άνθρωπος και έχει τόσο καλή αίσθηση του χιούμορ. Το χαμόγελό του και η joie de vivre του φώτιζαν το δωμάτιο! Θα μπορούσα να συνεχίσω για πάντα, αλλά με απλά λόγια είναι τόσο ευγενικός», ανέφερε.

«Ας συνεχίσουμε όλοι να μοιραζόμαστε την καλοσύνη όπου και αν πηγαίνουμε και ας είμαστε υπερήφανοι που είμαστε θαυμαστές του. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη συναυλία μας απόψε», κατέληξε.

Η Reina ήταν ένας από τους οκτώ θαυμαστές που συμμετείχαν σε ένα βίντεο των Βραβείων Grammy 2023, μιλώντας τους λόγους για τους οποίους ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης θα έπρεπε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, στη Reina δόθηκε η ευκαιρία από τον οικοδεσπότη Trevor Noah να ανακοινώσει ότι ο Harry Styles θα πήγαινε σπίτι του με το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς.