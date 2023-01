Ο Harry Styles έχει το πιο εμπορικό single και άλμπουμ του 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο – Δείτε το Top 10

Διπλή πρωτιά για τον Harry Styles στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Harry Styles, ο Ed Sheeran και η Kate Bush περιλαμβάνονται στους καλλιτέχνες με τα πιο εμπορικά singles στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2022. Η Official Charts Company αποκάλυψε επίσης τα κορυφαία άλμπουμ της χώρας και τις κυκλοφορίες σε βινύλιο και κασέτα.

Για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να δημοσιεύονται τα ετήσια στοιχεία των charts πριν από πέντε και πλέον δεκαετίες, τα πιο δημοφιλή τραγούδια της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν όλα σε Βρετανούς καλλιτέχνες.

Ο Harry Styles κατέκτησε την πρώτη θέση με την επιτυχία του «As It Was», με το «Bad Habits» του Ed Sheeran να ακολουθεί αμέσως μετά και τη συνεργασία του Fireboy DML με τον Sheeran στο «Peru» να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Το «Go» της Cat Burns, το «Shivers» του Ed Sheeran, το «Running Up that Hill» της Kate Bush, το οποίο επανήλθε στην επικαιρότητα με τη βοήθεια του «Stranger Things» και το «Heat Waves» των Glass Animals εμφανίστηκαν επίσης ψηλά στη λίστα.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το «Where Are You Now» του Lost Frequencies και του Calum Scott, το «Afraid To Feel» των LF System και το «Seventeen Going Under» του Sam Fender.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «As It Was» του Harry Styles και το «Afraid To Feel» των LF System είναι τα μόνα τραγούδια στο Top 10 που κυκλοφόρησαν το 2022. Εκτός από το «Running Up That Hill» της Kate Bush που κυκλοφόρησε το 1985, όλα τα υπόλοιπα τραγούδι της λίστας κυκλοφόρησαν είτε το 2020 είτε το 2021.

Ο Harry Styles βρέθηκε επίσης στην κορυφή των πιο εμπορικών άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του «Harry’s House».

Ακολουθούν το «=» (Equals) του Ed Sheeran, το «Midnights» της Taylor Swift, το «The Highlights» του The Weeknd και το «Sour» της Olivia Rodrigo. Το δεύτερο μισό της λίστας καταλαμβάνουν best of συλλογές όπως το «Curtain Call» του Eminem, το «Diamonds» του Elton John, το «50 Years – Don’t Stop» των Fleetwood Mac, το «Between Us» των Little Mix και το «Gold» των ABBA.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ακρόαση μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο έκανε άλμα από τα 147 δισεκατομμύρια audio streams το 2021 στα 159 δισεκατομμύρια το 2022, ενώ πέρυσι καταγράφονταν κατά μέσο όρο περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια streams κάθε εβδομάδα.

Ωστόσο, οι ψηφιακές λήψεις μειώθηκαν κατά 18,9% από το 2021 και οι αγορές φυσικών άλμπουμ – CD, βινύλια, κασέτες και άλλες μορφές – μειώθηκαν συνολικά κατά 13,1%.

Εν τούτοις, οι πωλήσεις βινυλίου αυξήθηκαν για 15η συνεχή χρονιά, σημειώνοντας το ιστορικό υψηλό επίπεδο των 5,5 εκατομμυρίων πωλήσεις.

Το «Midnights» της Swift ήταν το βινύλιο με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2022, με δεύτερο το «Harry’s House» του Harry Styles, τρίτο το «The Car» των Arctic Monkeys, τέταρτο το «C’mon You Know» του Liam Gallagher και πέμπτο το «Rumours» των Fleetwood Mac.

Οι πωλήσεις κασετών αυξήθηκαν κατά 5,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 και έφτασαν στις 195.000.

Το άλμπουμ σε κασέτα με τις υψηλότερες πωλήσεις στη βρετανική αγορά την προηγούμενη χρονιά ήταν το «The Car» των Arctic Monkeys, το οποίο πούλησε πάνω από 10.000 κασέτες σε λιγότερο από τρεις μήνες από τότε που κυκλοφόρησε. Το «Harry’s House» του Harry Styles, το «Dance Fever» των Florence + the Machine, το «Will Of The People» των Muse και το «23» του Central Cee συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Τα 10 πιο δημοφιλή singles στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022

1. Harry Styles – «As It Was»

2. Ed Sheeran – «Bad Habits»

3. Fireboy DML and Ed Sheeran – «Peru»

4. Cat Burns – «Go»

5. Ed Sheeran – «Shivers»

6. Kate Bush – «Running Up That Hill»

7. Glass Animals – «Heat Waves»

8. Lost Frequencies and Calum Scott – «Where Are You Now»

9. LF System – «Afraid to Feel»

10. Sam Fender – «Seventeen Going Under»

Τα 10 πιο δημοφιλή άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022

1. Harry Styles – «Harry’s House»

2. Ed Sheeran – «=»

3. Taylor Swift – «Midnights»

4. The Weeknd – «The Highlights»

5. Olivia Rodrigo – «Sour»

6. Eminem – «Curtain Call: The Hits»

7. Elton John – «Diamonds»

8. Fleetwood Mac – «50 Years – Don’t Stop»

9. Little Mix – «Between Us»

10. ABBA – «Gold – Greatest Hits»