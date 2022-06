Ο Harry Styles δώρισε την αμοιβή του από τη διαφήμιση των Apple AirPods για τη βοήθεια των προσφύγων

Ο Harry Styles δώρισε την αμοιβή του από τη συμμετοχή στη νέα διαφήμιση των AirPods της Apple στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC), μία φιλανθρωπική οργάνωση για τη βοήθεια των προσφύγων.

Ο 28χρονος εμφανίζεται στη νέα διαφήμιση των AirPods της Apple για τη λειτουργία χωρικού ήχου (spatial audio), η οποία επενδύεται μουσικά το «Music For A Sushi Restaurant», το τραγούδι που ανοίγει το νέο άλμπουμ του, «Harry’s House».

Μετά την αποκάλυψη της διαφήμισης την περασμένη εβδομάδα, ο Harry Styles ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει την αμοιβή του στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης.

Η οργάνωση αυτή έχει επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή την παροχή βοήθειας στους περισσότερους από 6 εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο.

«Σας ευχαριστούμε Harry Styles και Apple για τη γενναιόδωρη δωρεά σας στην IRC», έγραψε η φιλανθρωπική οργάνωση στο Twitter, επιβεβαιώνοντας τη δωρεά του αστέρα της pop.

«Καθώς δουλεύουμε σε περισσότερες από 40 χώρες, η υποστήριξή σας θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε ακόμα περισσότερους πρόσφυγες και ανθρώπους που έχουν ανάγκη στα πιο δύσκολα μέρη του κόσμου. Είναι τιμή μας να έχουμε την υποστήριξή σας!», πρόσθεσε.

Το ποσό της δωρεάς στην οποία προχώρησαν ο Harry Styles και η Apple δεν έχει γίνει γνωστό.

From all of us at the IRC: Thank you to @Harry_Styles and @Apple for your generous donation to the IRC.

Working in more than 40 countries, your support will help us reach even more refugees and people in need in the world’s toughest places. Honored to have your support!

— IRC – International Rescue Committee (@RESCUEorg) June 2, 2022