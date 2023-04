Ο Harry Styles «δεν θα έλεγε ποτέ όχι» στην επανένωση των One Direction

«Δεν είναι μία ερώτηση που αφορά το ναι ή το όχι».

Ο Harry Styles ήταν καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο του James Corden στο «The Late Late Show» το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια μίας πρόχειρης έκδοσης της ενότητας «Spill Your Guts or Eat Your Guts» του «The Late Late Show», ο Harry Styles σχολίασε το ενδεχόμενο επανένωσης των One Direction και αναζωπύρωσε τις ελπίδες του δημοφιλούς συγκροτήματος.

«Ναι ή όχι, θα υπάρξει επανένωση των One Direction; Θα συμβεί ποτέ;», ήταν η ερώτηση στην οποία κλήθηκε να απαντήσει ο Βρετανός pop star.

«Φοβάμαι ότι δεν είναι μία ερώτηση που αφορά το ναι ή το όχι», είπε.

«Νομίζω ότι ποτέ δεν θα έλεγα όχι σε αυτό. Αν υπήρχε κάποια στιγμή που θα θέλαμε να το κάνουμε, δεν βλέπω τον λόγο να μην το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο Harry Styles μίλησε επίσης για την αστοχία της εμφάνισής του στα Βραβεία Grammy 2023, τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα πάνω στην οποία βρισκόταν μαζί με τους χορευτές του, τραγουδώντας την επιτυχία του «As It Was», παρουσίασε βλάβη και άρχισε να περιστρέφεται προς τη λάθος κατεύθυνση, προκαλώντας αμηχανία στον Harry Styles.

Ο 29χρονης τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι πριν από την εμφάνιση είχε άγχος τόσο για το τραγούδι όσο και για την πολύπλοκη χορογραφία, λέγοντας: «Δεν είχα καν σκεφτεί την ιδέα ότι μπορεί να πήγαινε στραβά».

Όταν η περιστρεφόμενη πλατφόρμα άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο Harry Styles εξήγησε ότι ο ίδιος και οι χορευτές «κοιτάζονταν μεταξύ τους σαν να έλεγαν: “Τι κάνουμε;”».

«Όταν τελειώσαμε αρχικά, σκεφτόμουν: “Είμαι τόσο θυμωμένος που συνέβη αυτό”», παραδέχθηκε ο Harry Styles.

«Και μετά σκέφτηκα ότι το μόνο πράγμα που θα συμβεί είναι ότι θα φωνάξω σε κάποιον και δεν θα αλλάξει τίποτα. Και τότε θα νόμιζαν ότι είμαι κόπανος», συνέχισε.

Πριν από τον Harry Styles, ο James Corden είχε υποδεχθεί στο τελευταίο επεισόδιό του ως παρουσιαστής στο «The Late Late Show» τον Will Ferrell και τον Tom Cruise.

Νωρίτερα αυτό το μήνα είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι και τα πέντε μέλη των One Direction θα μπορούσαν να επανενωθούν για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια για την τελευταία εκπομπή του James Corden, όμως η ομάδα του «The Late Late Show» διέψευσε γρήγορα τις φήμες.