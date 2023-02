Harry Styles: Το «As It Was» ήταν το πιο εμπορικό single του 2022 παγκοσμίως σύμφωνα με την IFPI

Το «As It Was» του Harry Styles είναι και επίσημα η μεγαλύτερη επιτυχία του πλανήτη για το 2022.

Η IFPI, ο οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία ηχογραφημένης μουσικής σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι το «As It Was» του Harry Styles είναι το πιο εμπορικό τραγούδι παγκοσμίως για το 2022.

Το Global Single Award της IFPI απονέμεται στον καλλιτέχνη με το single της χρονιάς με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως σε όλες τις ψηφιακές μορφές – συμπεριλαμβανομένων του streaming με συνδρομή, του streaming μέσα από πλατφόρμες με διαφημίσεις και των downloads μεμονωμένων τραγουδιών.

Το «As It Was» είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που κερδίζει το Global Single Award της IFPI. Ωστόσο, φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τις άλλες νίκες του με το συγκρότημα των One Direction, το οποίο κατέκτησε την κορυφή του πρώτου Global Recording Artist Chart της IFPI, αλλά και του Global Album Chart της IFPI το 2013.

Ο Harry Styles πρωτοστάτησε σε μια εξαιρετική χρονιά των καλλιτεχνών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη λίστα της IFPI με τα πιο εμπορικά singles παγκοσμίως το 2022 τον ακολουθούν οι Glass Animals με το «Heat Waves» να βρίσκεται στο Νο. 2, ο Elton John και η Dua Lipa με τη συνεργασία τους στο «Cold Heart (PNAU Remix)» στο Νο. 4, ενώ το Top 10 συμπληρώνουν ο Ed Sheeran με το «Shivers» (Νο. 7) και το «Bad Habits» (Νο. 10), η Adele με το «Easy On Me» (Νο. 13) και η Dua Lipa με το «Levitating» (ft. DaBaby) στο Νο. 12.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο Top 20 εμφανίζονται τέσσερα ισπανόφωνα τραγούδια.

Ο Bad Bunny κατέχει δύο θέσεις και εμφανίζεται στο No. 9 με τη συνεργασία του με τον Chencho Corleone στο «Me Porto Bonito» και στο No. 11 με τη σόλο επιτυχία του «Tití Me Preguntó».

Ο επίσης Πορτορικανός καλλιτέχνης Farruko κάνει το ντεμπούτο του στο Global Singles Chart της IFPI με το single του «Pepas» να τερματίζει στο No. 18, ενώ η Κολομβιανή σταρ Karol G κάνει επίσης την παρθενική εμφάνισή της στο ετήσιο chart με το single της «Provenza» στο Top 20.

Στο ετήσιο Global Singles Chart της IFPI για το 2022 ξεχωρίζουν επίσης κλασικά τραγούδια που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο και αγαπήθηκαν από μία νέα γενικά ακροατών.

Το «Running Up That Hill» (A Deal With God) της Kate Bush κατέλαβε τη θέση Νο 16 στο chart μετά την εμφάνισή του στην επιτυχημένη σειρά «Stranger Things» του Netflix το 2022, ενώ το «Cold Heart (PNAU Remix)», ένα medley των επιτυχιών του Elton John σε συνεργασία με την Dua Lipa, κατέληξε στο No. 4 του chart.

Η Frances Moore, διευθύνουσα σύμβουλος της IFPI, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Harry Styles, και σε όλη την ομάδα του, για την κατάκτηση του βραβείου της IFPI για το Παγκόσμιο Single της Χρονιάς».

«Ο Harry έλαβε για πρώτη φορά ένα βραβείο από την IFPI ως μέλος των One Direction, όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά το Global Recording Artist Chart της IFPI πριν από 10 χρόνια, οπότε είναι τιμή μας που του απονέμουμε ένα βραβείο φέτος για το εκπληκτικό του single “As It Was”, το οποίο αποτέλεσε το soundtrack της χρονιάς για τόσους πολλούς μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Είναι θαυμάσιο να βλέπουμε ένα τόσο ποικιλόμορφο σύνολο τραγουδιών στο Global Singles Chart φέτος – μερικά γνωστά τραγούδια από την προηγούμενη χρονιά που συνέχισαν να ανεβαίνουν το 2022, ανάμεσα σε πολλά νέα τραγούδια και μερικά διασκευασμένα παλαιότερα τραγούδια», συνέχισε.

«Όλα αυτά δείχνουν ότι οι δισκογραφικές εταιρείες εργάζονται σκληρά για να βρουν νέους τρόπους για να διασφαλίσουν ότι οι μουσικόφιλοι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε ένα τόσο ευρύ φάσμα μουσικής χρόνο με το χρόνο», τόνισε.

Τα 10 κορυφαία singles του 2022 παγκοσμίως

1. Harry Styles – «As It Was» (2,28 δισ. streams)

2. Glass Animals – «Heat Waves» (1,75 δισ. streams)

3. The Kid LAROI & Justin Bieber – «Stay» (1,74 δισ. streams)

4. Elton John & Dua Lipa – «Cold Heart (PNAU Remix)» (1,34 δισ. streams)

5. The Weeknd – «Save Your Tears» (1,32 δισ. streams)

6. Imagine Dragons & JID – «Enemy» (1,26 δισ. streams)

7. Ed Sheeran – «Shivers» (1,23 δισ. streams)

8. GAYLE – «abcdefu» (1,22 δισ. streams)

9. Bad Bunny & Chencho Corleone – «Me Porto Bonito» (1,21 δισ. streams)

10. Ed Sheeran – «Bad Habits» (1,20 δισ. streams)

11. Bad Bunny – «Tití Me Preguntó» (1,14 δισ. streams)

12. Dua Lipa feat. DaBaby – «Levitating» (1,11 δισ. streams)

13. Adele – «Easy On Me» (1,03 δισ. streams)

14. The Weeknd- Blinding Lights» (1,01 δισ. streams)

15. Lil Nas X and Jack Harlow – «Industry Baby» (1,01 δισ. streams)

16. Kate Bush – «Running Up That Hill (A Deal With God)» (1,00 δισ. streams)

17. Encanto Cast – «We Don’t Talk About Bruno» (0,95 δισ. streams)

18. Farruko – «Pepas» (0,94 δισ. streams)

19. Jack Harlow – «First Class» (0,92 δισ. streams)

20. Karol G – «Provenza» (0,92 δισ. streams)