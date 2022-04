Harry Styles: Το «As It Was» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Το νέο single «As It Was» του Harry Styles κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή του chart μετά το «Watermelon Sugar», το οποίο κυριάρχησε στην πρώτη θέση της κατάταξης για μια εβδομάδα τον Αύγουστο του 2020.

Το νέο single του Harry Styles είναι επίσης το πρώτο τραγούδι που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 το 2022, έχοντας καταγράψει, μάλιστα, τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί φέτος στις υπηρεσίες streaming.

Το «As It Was» κυκλοφόρησε από τις Erskine / Columbia Records / Sony Music την 1η Απριλίου και είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που θα ακολουθήσει στις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Luminate (πρώην MRC Data), το «As It Was» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 1 – 7 Απριλίου συνολικά 43,8 εκατομμύρια streams και 10.300 downloads και παράλληλα προσέγγισε ραδιοφωνικό κοινό ύψους 27,2 εκατομμυρίων ακροατών.

Παγκοσμίως, το νέο single Harry Styles συγκέντρωσε 16,1 εκατομμύρια streams στο Spotify την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, αριθμός που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streamingy μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής.

Χάρη στο «As It Was» και στο «Watermelon Sugar», ο Harry Styles είναι το πρώτο μέλος των One Direction που έχει στο ενεργητικό του τουλάχιστον δύο τραγούδια που έχουν ανέβει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Το «As It Was» έκανε επίσης ντεμπούτο στο No. 1 των charts και στην πατρίδα του Harry Styles, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο τραγούδι του Harry Styles κατέκτησε την κορυφή του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου με 94.000 πωλήσεις, πραγματοποιώντας την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις μέχρι στιγμής φέτος στην τοπική αγορά, σύμφωνα με τη βρετανική Επίσημη Εταιρεία των Charts (OCC).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της κυκλοφορίας του, το «As It Was» συγκέντρωσε 10,5 εκατομμύρια streams στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο τραγούδι φέτος στη χώρα μέσα σε μία εβδομάδα.

Το «As It Was» είναι το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που καταλαμβάνει το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.