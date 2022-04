Harry Styles: Το «As It Was» κατέρριψε δύο μεγάλα ρεκόρ στο Spotify

Το νέο single «As It Was» του Harry Styles κατέρριψε δύο μεγάλα ρεκόρ στο Spotify την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Το «As It Was» είναι το πρώτο δείγμα από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles με τίτλο «Harry’s House», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου και θα διαδεχθεί το «Fine Line» του 2019.

Το Spotify επιβεβαίωσε ότι το «As It Was» έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία μόνο ημέρα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε μέχρι πρότινος η Olivia Rodrigo με το τραγούδι της «Drivers License».

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το «As It Was» κατέγραψε 8,3 εκατομμύρια streams μέσα σε μία ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, την Παρασκευή 1 Απριλίου, ενώ το «Drivers License» κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με 8 εκατομμύρια streams.

Το «As It Was» του Harry Styles συγκέντρωσε παγκοσμίως 16,1 εκατομμύρια streams την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, αριθμός που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής.

Το νέο single του 28χρονου τραγουδιστή συνέτριψε με εντυπωσιακό τρόπο το ρεκόρ του «Envolver» της Anitta, το οποίο μέτρησε 7,27 εκατομμύρια streams στις 25 Μαρτίου.

Παράλληλα, το «As It Was» είναι το τρίτο single με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στα χρονικά του Spotify, πίσω από το «Easy On Me» της Adele (19.749.704 streams) και το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey (17.420.085 streams).

Ο Harry Styles ανακοίνωσε πρόσφατα την προσθήκη επιπλέον συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στο πλαίσιο της περιοδείας του «Love On Tour».

Η ζήτηση για τις επερχόμενες συναυλίες του πρώην μέλους του One Direction ήταν τόσο συντριπτική που τον προηγούμενο Ιανουάριο κατέρρευσε η υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων για την περιοδεία του.

Τα τριήμερα 15 – 17 και 22 – 24 Απριλίου ο Harry Styles θα είναι ένας από τους επικεφαλής του φετινού μουσικού φεστιβάλ «Coachella» στο Indio της Καλιφόρνιας.

